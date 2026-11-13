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Jamie Carragher ha hecho una valoración demoledora de la etapa de Michael Carrick al frente del Manchester United y ha asegurado que no siente ninguna lástima por el entrenador, destituido recientemente. El club confirmó el jueves la salida de Carrick después de que una pésima racha de resultados lo dejara hundido en la zona de descenso de la Premier League.

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Un final rápido y amargo

Pese a supervisar un gasto de 155 millones de libras en fichajes este verano, el técnico de 45 años fue destituido apenas 10 partidos de liga después del inicio de la nueva temporada. Dirigió 15 encuentros en todas las competiciones esta campaña, pero un comienzo catastrófico dejó al Manchester United en puestos de descenso. El rápido declive acabó por obligar a la directiva a poner fin a su etapa y buscar un cambio inmediato.

Un comunicado oficial publicado por el United el sábado señaló que los malos resultados sobre el terreno de juego fueron el factor decisivo. No obstante, el club también reconoció formalmente el notable trabajo que Carrick realizó en su primera etapa como técnico interino. Sustituyó inicialmente a Ruben Amorim en enero y pasó un total de 11 meses en el banquillo de Old Trafford.

«Consiguió el puesto sin haber hecho nada»

En una intervención en el pódcast Stick to Football poco antes del anuncio oficial, el exdefensa del Liverpool Carragher hizo una valoración implacable de la situación. Destacó la falta de experiencia del inglés al máximo nivel antes de acceder al prestigioso puesto en Old Trafford.

«Michael Carrick consiguió el puesto sin haber hecho nada. Consiguió el puesto básicamente por haber jugado en el Manchester United y lo ha hecho muy bien», dijo Carragher. «Así que esa idea de que tenemos que sentir pena por Michael Carrick. Cuando mire atrás y piense en lo que le ha sucedido en los últimos 18 meses, dirá que ahora mismo le duele, pero que lo que hizo para meter al equipo en la Champions League, los grandes partidos que ganó contra el Arsenal y el Liverpool, todos esos encuentros, fue brillante.

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»Ha tenido un par de partidos, el de la Roma y la remontada para empatar 4-4 [contra el Aston Villa]. Su posición en la tabla es, obviamente, [un problema], pero está eso de que los aficionados coreen su nombre mientras se marcha».

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Sin trayectoria como entrenador en la élite

Carrick logró, sin duda, estabilizar al equipo la temporada pasada: solo perdió dos veces en la segunda mitad de la campaña y consiguió la clasificación para la Champions League. Sin embargo, Carragher sostiene que el excentrocampista no estaba a la altura de sus homólogos en la máxima categoría.

«Pero yo no estoy aquí sintiendo pena por Michael Carrick», continuó Carragher. «No es un entrenador que lleve 10 años entrenando y trabajando por todo el mundo para conseguir este puesto en el Manchester United. Estuvo unos dos años en el Middlesbrough, hacía algunas intervenciones como comentarista y luego consiguió el puesto en el Manchester United. Se lo dieron».

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Carragher concluyó su dura crítica poniendo en duda las credenciales de Carrick: «No siento pena por Michael Carrick. Ha entrenado a uno de los clubes más grandes del mundo sin haber hecho gran cosa para llegar allí. Lo ha metido en la Champions League, lo ha hecho muy bien, pero nunca estuvo al nivel de los entrenadores de la Premier League. Los entrenadores de la Premier League son los mejores del mundo y él no está del todo a ese nivel».

Pochettino se prepara para llegar a Old Trafford

El Manchester United no ha perdido tiempo en buscar a un sucesor de renombre para salvar la temporada. Según las informaciones, Mauricio Pochettino ha alcanzado un acuerdo verbal para asumir el mando, lo que supondría el regreso del exentrenador del Tottenham a la Premier League.

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El actual seleccionador del combinado masculino de Estados Unidos tiene previsto dirigir dos próximos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf. Una vez cumplidos sus compromisos internacionales, Pochettino cruzará el Atlántico, según las informaciones, para hacerse cargo del equipo antes del gran duelo liguero del United contra el Liverpool.