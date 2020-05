"No sería una locura": ¿el fútbol argentino se muda a una provincia sin casos de coronavirus?

Matías Lammens no descartó la posibilidad de reanudar la actividad en una sede neutral, aunque aclaró que no es una decisión que dependa del gobierno.

El regreso del fútbol en y los avances en distintos países de Europa para que la pelota vuelva a rodar lo más pronto posible volvieron a instalar el debate en sobre el retorno de la actividad. Después de semanas de declaraciones de funcionarios y dirigentes que desalentaban cualquier expectativa en el corto plazo, ahora pareció abrirse una puerta a la búsqueda de alternativas viables para el futuro cercano.

Mientras el gobierno definió la creación de un comité que se encargará de armar los protocolos sanitarios que permitan retomar los entrenamientos a los deportistas de todas las disciplinas, Matías Lammens adelantó que "no es ninguna locura" pensar en que toda la actividad del fútbol argentino se mude a alguna provincia sin circulación de coronavirus. "Habría que testear a todos los que vayan y mantenerlos aislados dentro de un hotel", explicó el ministro de Turismo y Deportes, en diálogo con el canal América.

Más allá de la expectativa que puedan generar estas declaraciones, Lammens aclaró que el gobierno no tiene ninguna potestad sobre la definición: "No es algo que dependa del Estado Nacional. Pero en algunas ciudades y provincias donde no hay circulación, ni viajes, ni llegan nuevos visitantes, se empieza a plantear la posibilidad de que vuelvan las actividades bajo protocolos".