No se suspende: La ANFP confirmó el partido entre Colo Colo y Audax Italiano

El organismo determinó ratificar la realización del encuentro en El Teniente pese al pedido de suspensión por parte de la dirigencia del Cacique.

En las últimas horas surgió un debate a propósito del brote del COVID-19 que golpeó a Colo Colo en la antesala al partido frente a Audax Italiano, en el marco de la vigésimo novena fecha del Campeonato Nacional 2021.

Y es que luego del estudio epidemiológico realizado al plantel del Cacique tras los positivos detectados, la Seremi de Salud Metropolitana determinó que 42 miembros fueron considerados contacto estrecho por lo que se les envió a cuarentena en base a la definición establecida por el Ministerio de Salud. Esta información fue publicada por el propio club a través de sus canales oficiales.

A nuestros hinchas en particular, y a la opinión pública en general, informamos lo siguiente: pic.twitter.com/eThmWgQpbb — Colo-Colo (@ColoColo) October 28, 2021

A nivel dirigencial, Blanco y Negro, por intermedio de su presidente Edmundo Valladares, le envió una carta a la ANFP exigiendo la suspensión del partido. El timonel reveló que la resolución "llegó pasadas las 20:00 horas. Menos de 24 horas antes del partido con Audax. Nos enteramos antes por la prensa. Es muy complejo, difícil y duro esto", sostuvo en diálogo con Radio Cooperativa.

"Enviamos una carta a la ANFP exigiendo la suspensión del partido. Es una situación inédita, existe una nueva variante en el país, una variante delta que tiene una tremenda y rápida propagación. No queremos excepciones, solo queremos apelar a la justicia deportiva. No existe como reaccionar con menos de 24 horas antes", detalló.

Y en la misma línea recalcó que "el directorio de la ANFP es el único ente que puede suspender o posponer un partido, estamos apelando a eso, al criterio y que en esta recta final todos tengamos la misma herramienta para poder jugar".

"No estamos pidiendo nada que afecte al resto. Pedimos que en condiciones iguales, en la recta final del torneo, tener las armas para poder competir. Hay un partido programado para el día jueves. Apelamos que se pueda suspender y reprogramar. Tenemos espacio, hay más fechas, es distinto a lo del año pasado. Es un momento para analizar, que lo que corresponde es posponer y apelar a la justicia deportiva. Nos están obligado a jugar con menores de edad un partido clave en la recta final del torneo", insistió.

Por su parte, el mandamás de los itálicos afirmó que no existe disposición alguna para interrumpir el cotejo programado para las 18:00 en El Teniente. "Entendemos que, dado que en otras ocasiones se ha aplicado el criterio de que se debe jugar y así está escrito en nuestra normativa, estamos dispuestos a viajar. En ningún caso estamos dispuestos a suspender el partido. Reitero que lamentamos la situación que atraviesa Colo Colo, pero la disposición de Audax es que se debe jugar", explicó Lorenzo Antillo.

Y pese a que Valladares reclamó que el reglamento no se autorizó cuando existía la variante Delta. “En el momento en que se aprobó esta reglamentación, no existía la variante Delta", señaló, lo cierto es que el organismo, por intermedio de la Comisión Médica, ya había advertido a los clubes una serie de modificaciones el pasado 7 de septiembre advirtiendo los riesgos.

La misiva, redactada por el jefe de la instancia César Kalazich y Matías Morán, médico de Colo Colo, señala en sus párrafos que "existe incertidumbre sobre el comportamiento del SARS-CoV2 variante Delta, que es más contagioso que la variante p1 ‘brasileña’, y se estima que se volverá predominante en las próximas semanas”, dice el escrito publicado por La Tercera.

"Es por esta razón, que la autoridad sanitaria ha dispuesto medidas de contención más rigurosas que las anteriores, en caso de comprobarse un caso de PCR positiva que sea de variante Delta (mediante secuenciación genómica)", indicaron.

Mientras que en el párrafo siete adelantaban: “No alteraremos los protocolos sanitarios a este respecto y los haremos cumplir como están; sin embargo, recomendamos a sus áreas médicas tomar medidas para evitar los contactos estrechos y así disminuir la probabilidad de perjudicar el rendimiento de sus equipos al quedar todo el equipo o parte de él en cuarentena (recordando el compromiso de jugar los partidos con el plantel disponible). Lamentablemente, aunque tomen medidas, no podemos asegurar que la autoridad sanitaria no considere a todo, o parte importante del plantel como contacto estrecho”.

Lo anterior echaría por tierra el argumento de la concesionaria que administra los destinos del Popular para pedir la suspensión del partido.

Cabe recordar que el pasado abril, Curicó Unido solicitó la suspensión del duelo contra La Serena, en La Portada, por contagios dentro del plantel. No obstante, la Asociación rechazó la solicitud aferrándose al nuevo protocolo que rige en el fútbol chileno firmada por todos los clubes. La situación obligó a los Albirrojos a presentarse con tan solo once jugadores, en una formación que incluyó siete defensas y no tuvo banca de suplentes.

"En el Consejo de Presidentes realizado el pasado 2 de marzo del 2021, por voluntad de sus integrantes, se acordó que no procederá la suspensión de partidos ante situaciones como la que vive Curicó Unido". "Según las bases de los torneos, el mínimo de jugadores en cancha para disputar un encuentro son 7", agregaron en aquella oportunidad en la que el cuadro de la séptima región tampoco pudo contar con su técnico Martín Palermo.

Y a horas del cotejo entre blancos y audinos, la ANFP resolvió que el duelo debe disputarse. "Con respecto a la solicitud realizada por Colo Colo para suspender el partido ante Audax Italiano a disputarse este jueves 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ha decidido ratificar la realización de dicho encuentro, en coherencia con las bases del Campeonato Nacional Planvital 2021 que fueron aprobadas en el Consejo de Presidentes realizado el pasado 2 de marzo del presente año". En ese sentido, el Cacique está obligado a jugar con juveniles, tal como ocurrió ante Ñublense donde terminaron sucumbiendo por un categórico 5-1.

¿Qué ocurriría en caso de que Colo Colo no quiera presentarse? Las bases del certamen, en su artículo 25° título IV, informan: "Salvo el caso fortuito o fuerza mayor, determinados fundadamente por el Directorio de la ANFP, previa solicitud por escrito de parte del club infractor, o por las Intendencias Regionales encargadas de autorizar la realización de un partido oficial, el equipo que no se presentare a disputar un partido o hiciere abandono del campo de juego antes de su término reglamentario será sancionado con la pérdida de los puntos en disputa, los que se otorgarán al equipo rival, al que se tendrá como ganador del partido, por un marcador de 3 x 0, salvo que dicho equipo rival hubiere obtenido el triunfo en el tiempo disputado por una diferencia mayor, caso en el cual el resultado obtenido se mantendrá; con la pérdida de 15 puntos adicionales de aquellos que ya hubiere acumulado o de los que obtuviere en el futuro en el Campeonato o en el campeonato nacional de primera división que le suceda si no alcanzaren, por los partidos que gane o empate hasta completar los referidos 15 puntos; y, con una multa, a beneficio de la ANFP, de hasta 500 Unidades de Fomento, determinada por el Directorio de la ANFP, sin ulterior recurso".