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Mark van Bommel, seleccionador de Bélgica, aseguró que la victoria de Italia sobre Francia por (3-1) el pasado jueves no le resultó sorprendente, señalando la posibilidad de que la selección francesa subestimara las cualidades del equipo del entrenador Roberto Mancini, lo que contribuyó a su derrota.

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Van Bommel, exjugador del Milan, habló durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre Bélgica e Italia, programado para la tarde de mañana domingo en la capital, Bruselas, dentro de las competiciones de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el estadio Rey Balduino.

La selección belga afronta el encuentro con el lema de que no hay alternativa a la victoria, con el fin de asegurar la clasificación a los cuartos de final, ya que ocupa el tercer lugar del Grupo 1 con 9 puntos, a un punto de distancia por detrás de Italia y Francia.

Por el contrario, a la selección italiana le basta con el empate para asegurar la clasificación a los cuartos de final, mientras que asegurará el liderato del grupo en caso de lograr la victoria.

Van Bommel dijo sobre la importancia del partido, según recogió el diario italiano "Corriere dello Sport": "Es un enfrentamiento importante que determinará si continuaremos nuestro camino o no. Es una prueba similar a competir en otros torneos, y un partido emocionante que disputamos bajo presión. Siempre nos preparamos de la misma manera, sea el partido una final o no".

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Y añadió: "La victoria es lo único que nos importa mañana, pero no es una final que te otorgue un título al final".

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La selección italiana disputa el partido con la moral alta, después de haber logrado una gran victoria ante su homóloga francesa por (3-1), en el enfrentamiento que las reunió en el estadio de San Siro la tarde del jueves, donde Pio Esposito marcó dos goles, mientras que Zinedine Zidane sufrió su primera derrota desde que asumió el cargo de entrenador de la selección de Francia en sustitución de Didier Deschamps, quien se marchó tras conducir a los Bleus al cuarto puesto del último Mundial.

El entrenador de Bélgica comentó sobre la victoria de Italia diciendo: "No me sorprendió lo que mostró la selección italiana, además de que Turquía mereció un mejor resultado ante Francia. Italia es una selección muy fuerte, y quizás los franceses no la valoraron lo suficiente o la subestimaron, pero el resultado no me sorprendió".

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La selección belga había reavivado sus esperanzas de clasificación, después de remontar su desventaja para ganar por (2-1) a Turquía fuera de su estadio, la tarde del jueves, gracias a los goles de Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere.

Al cierre de sus declaraciones, Van Bommel abordó la situación de Romelu Lukaku de cara a su participación ante Italia, confirmando que el delantero belga tendrá un papel en el partido, ya sea como titular o entrando como suplente.

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Y dijo: "Es un jugador siempre importante, tanto si comienza el partido como si entra de suplente. Posee una gran experiencia, y es bueno tener un jugador como él en un partido que se disputa ante unas gradas repletas de aficionados".

Cabe recordar que la selección de Bélgica logró vencer a Italia en el encuentro de la primera vuelta que las reunió en el estadio Olímpico de la capital, Roma, por dos goles a cero el pasado 25 de septiembre, y aquel doblete lo marcaron entonces tanto Maxim De Cuyper como Lorenzo Lucca.