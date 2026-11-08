Una jugada durante la exhibición de Stephen Curry ante los Orlando Magic entusiasmó especialmente al entrenador de los Warriors, Steve Kerr.
«Fue un tiro imposible», dijo Kerr tras el partido de la NBA disputado en la madrugada del domingo, en referencia a una canasta decisiva de su estrella. A falta de 25 segundos, Curry puso por delante a los Warriors con un lanzamiento contra el tablero a medio camino entre una bomba y un gancho, y su equipo acabó imponiéndose por 126-119 en la prórroga.
«Es único. No sé si hay alguien más en el mundo capaz de meter ese tiro», siguió elogiando Kerr a Curry. El jugador de 38 años aportó 41 puntos a la victoria de los Warriors y superó así definitivamente a LeBron James en una clasificación muy particular. Desde que cumplió 35 años, Curry ha anotado al menos 40 puntos en 16 partidos de la NBA. James lo logró en 15 encuentros y, por detrás, figura otro icono de la NBA: Michael Jordan (12).
«Me llena de un orgullo increíble pensar en todo el trabajo que hay detrás, especialmente después de algunas lesiones», destacó Curry.
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📝 Bio: Crecí cerca de la hermosa Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania. Después de estudiar filología alemana, hice una pasantía en GOAL y me desempeñé lo suficientemente bien como para hacer poco después mi voluntariado en Múnich. Desde 2017, soy redactor en GOAL y SPOX.
⚽ Cómo llegué al fútbol:
Hasta donde recuerdo, el joven Lars Ricken a mediados de los 90 fue el primer héroe de mi infancia. Que Alemania ganara la Eurocopa 1996, el primer torneo importante que seguí conscientemente, consolidó mi amor por el fútbol.
🎯 En qué me enfoco principalmente en mi trabajo:
Investigación y redacción de noticias (sobre todo de transferencias)
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🌟 Mis momentos favoritos del fútbol:
El gol de oro de Oliver Bierhoff en la final de la Eurocopa 1996, el gol decisivo de Mario Götze en la final del Mundial 2014. Y menos obvio pero igual de significativo: A los siete años, presenciar en el estadio cómo nuestro Eintracht Trier eliminaba al campeón de la UEFA, Schalke, y luego al campeón de la Champions League, Borussia Dortmund, en la DFB-Pokal.