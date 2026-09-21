No se rendirá: Mancini quiere recuperar la confianza de quienes se sienten traicionados

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, aseguró el lunes, en su primera rueda de prensa tras su regreso a la "Azzurra", que su objetivo es recuperar la confianza de algunos y devolver al equipo al lugar que le corresponde, mediante "el buen juego y el dominio".

Mancini declaró en Coverciano, donde la selección italiana entrena actualmente de cara al partido de la Liga de Naciones de la UEFA del viernes ante Bélgica: "Me siento agradecido, quiero recuperar la confianza de quienes se sienten traicionados, quiero ganar".

El exseleccionador de Arabia Saudí y extécnico del Manchester City reconoció que comprende el enfado de la afición tras las últimas decepciones de la selección italiana, que se ha ausentado de las últimas 3 ediciones consecutivas de la Copa del Mundo, según recogió el diario español Marca.

Mancini cree que la mejor manera de recuperar su confianza será a través de la consecución de buenos resultados.

Y dijo: "Si un aficionado se siente traicionado, puede enfadarse, y es comprensible. Para recuperar su confianza, tenemos que hacer las cosas bien y devolver a la selección nacional al lugar que le corresponde".

Mancini expresó su optimismo respecto a su regreso y subrayó: "Estoy seguro de que lograremos algo en los próximos cuatro años. Yo nunca me rindo".

Y explicó: "Mi objetivo es formar un equipo que domine los partidos, que juegue bien y que siempre dé lo mejor de sí. No se puede ganar siempre, pero saldremos al campo a hacerlo".

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La nueva etapa de la selección italiana bajo la dirección de Mancini comenzará con partidos oficiales, sin disputar ningún amistoso, por lo que el técnico considera imprescindible acelerar el proceso de construcción del equipo para "entender" rápidamente a los jugadores de los que dispone.

Mancini también reconoció sus intensas emociones al regresar a la selección italiana tres años después, y dijo: "Cuando volví estaba muy contento. Hemos pasado momentos maravillosos juntos".

Después de que Italia juegue ante Bélgica, el viernes, en Roma, en la primera jornada de la competición del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, se enfrentará a Turquía como visitante, el 28 de septiembre, antes de medirse a Francia el próximo 2 de octubre.

Mancini ya dirigió antes a la selección italiana hasta ganar la Euro 2020, antes de fracasar al no lograr clasificar a la Azzurra para la fase final del Mundial de 2022, tras lo cual se marchó. Su actual regreso llega después de la dimisión de Gennaro Gattuso a raíz del fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026.

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