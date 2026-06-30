Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

No se quedó atrás respecto a sus compañeros de ayer... ¿Cómo celebró El Rakraki la clasificación de Marruecos a costa de Holanda?

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
Canadá vs Marruecos
Canadá
W. Regragui
Países Bajos
Marruecos
México
Canadá
EE. UU.

El protagonista del Mundial 2022

 Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, ha reaccionado a la clasificación de los Leones del Atlas para los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Holanda.

Marruecos avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Holanda 3-2 en penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, en el estadio de Monterrey.

Walid El-Rakraki, quien llevó a Marruecos a las semifinales en 2022, reaccionó de inmediato.

A través de sus stories de Instagram, publicó una imagen de la selección celebrando el pase, con el audio del grito «¡Siempre Marruecos!».

El-Rakrakí dejó la selección tras la última Copa de Naciones, tras una etapa exitosa, y Mohamed Wahbi le reemplazó.

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR


Anuncios