El argentino Jorge Valdano, exdirector deportivo del Real Madrid, rompió su silencio sobre el regreso del técnico portugués José Mourinho al banquillo del conjunto blanco, asegurando que el tiempo ha cambiado a todos y que lo que ocurrió en el pasado no tiene por qué repetirse.

En una entrevista concedida al diario portugués "A Bola" ayer lunes, Valdano habló con franqueza sobre el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu tras cerca de 15 años de su experiencia conjunta, que terminó con tensiones y con la dimisión del argentino de su cargo como director deportivo en 2011.

Todos han cambiado tras 15 años

Cuando se le preguntó a Valdano por la posibilidad de que "The Special One" logre esta vez llevar al Real Madrid a conquistar el título de la Liga de Campeones, respondió: "Han pasado casi 15 años: el fútbol ya no es el que era, la sociedad ya no es la que era, Florentino ya no es el que era y, desde luego, Mourinho tampoco lo será. Así que veremos qué ocurre".

Las declaraciones de Valdano reflejan una visión realista de la evolución de los acontecimientos y las personalidades a lo largo de los últimos años, en alusión a que la anterior y tensa experiencia entre él y Mourinho no debería servir de vara de medir para juzgar la nueva etapa.

Opciones limitadas para Florentino

En cuanto al tipo de entrenador que necesita el Real Madrid tras la marcha del técnico español Xabi Alonso, quien dirigió al equipo durante las dos últimas temporadas sin conquistar ningún título, Valdano adoptó una postura neutral.

El argentino afirmó: "Florentino ha elegido un tipo distinto de entrenador, y la verdad es que las opciones disponibles para el Real Madrid son pocas. Las opciones se reducen. No sé de qué sirve el regreso de José Mourinho a esta responsabilidad; solo el club lo sabe".

Las declaraciones de Valdano apuntan a que la decisión de contratar a Mourinho llegó ante lo limitado de las opciones disponibles para el presidente del club, Florentino Pérez, especialmente tras dos temporadas sin títulos que empujaron a la directiva a buscar una solución rápida y eficaz.

No le guardo rencor a nadie

Para cerrar sus declaraciones, Valdano recordó brevemente su tensa etapa de trabajo con Mourinho en el Real Madrid entre 2010 y 2011, que terminó con su dimisión del cargo de director deportivo a causa de las diferencias con el técnico portugués en torno a las competencias y la gestión del equipo.

El argentino aseguró que ha superado todas aquellas diferencias, afirmando: "Soy la persona menos rencorosa del mundo; las diferencias no me duran mucho, y las supero con enorme facilidad".