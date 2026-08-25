"No creo que estemos viendo una caída masiva de rendimiento", dijo la leyenda del club red en Sky Sport: "Lo que hemos visto desde hace un año es probablemente lo que es: un futbolista correcto".

Wirtz, que se había marchado al Mersey antes de la pasada temporada, es "no un jugador que deba valer 110 millones de libras, sino alguien que probablemente vale entre 50 y 60 millones de libras, más o menos", explicó Carragher: "Correcto, con un bonito toque de balón. No estoy seguro de qué espera la gente".

El exfutbolista de 48 años ya no le encuentra sitio en el equipo. "¿Qué se supone que hay que hacer con Wirtz?", preguntó Carragher, antes de explicar: "Esa idea de que los jugadores necesitan un año para adaptarse a la Premier League me parece un mito".

A Florian Wirtz le sugieren una salida del Liverpool

El motivo decisivo de la crítica de Carragher fue la actuación de Wirtz en el estreno liguero, cuando el equipo del nuevo entrenador Andoni Iraola rescató al menos un 2-2 (0-1) en el tiempo añadido ante el Newcastle United. Wirtz ya no estaba sobre el césped con el Liverpool en ese momento, ya que el internacional había sido sustituido en el minuto 63.

"Pensé que este tema no saldría hasta dentro de seis semanas", dijo Carragher, "pero ya está surgiendo ahora. No veo en absoluto dónde encaja en el equipo". Wirtz actuó como mediapunta en el primer partido de la temporada, pero Carragher preferiría ver ahí al exjugador del Leipzig Dominik Szoboszlai. El húngaro transformó el penalti del empate final.

"No se puede seguir así. No funciona. La temporada pasada no funcionó. Simplemente creo que poco a poco está llegando el momento en que ya no encaja en el equipo", dijo Carragher.

En Gary Neville, Carragher tiene a otro destacado crítico de Wirtz a su lado, que reclamó una mejora clara del internacional alemán. "Si quieres ser tan amable, más te vale ser increíblemente bueno jugando al fútbol", advirtió en el pódcast de Sky . "A Wirtz le falta esa agresividad", cargó Neville explícitamente contra el mediapunta alemán. "Solo veo a un jugador amable que corre por el campo sin dar la impresión de que realmente se deja la piel. Eso puede pasar, algunos jugadores simplemente tienen ese estilo. Pero a veces me entran ganas de darle una patada en el culo".