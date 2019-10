"No queremos que se use el fútbol como una pantalla"

Desde el SIFUP se refirieron a las suspensiones de las fechas, debido a las manifestaciones en todo el país.

Sin tener certeza de cuándo se terminarán las movilizaciones sociales, con las que se piden mejoras, como por ejemplo, en salud, educación, transporte, entre otros, el fútbol chileno sigue detenido.

Ya son dos semanas en las que no se juega, y ahora nuevamente se detendrá el andar del balompié criollo, al no tener las condiciones adecuadas que aseguren el espectáculo masivo, tal como lo son los partidos de fútbol.

Por eso es que la Primera A, Primera B, Fútbol Femenino y juveniles, no han disputado sus duelos programados por la ANFP. Algo que se extiende para este fin de semana.

Así, en conversación con radio Cooperativa el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionale (SIFUP), detalló que “hemos estado en contacto con el grupo de capitanes y representantes de cada equipo. Desde el primer día pedimos la suspensión de la fecha a la ANFP, se jugó el partido de Rangers y hubo disturbios afuera, por eso el lunes (21 de octubre) mandamos una petición para la suspensión total”.

Además el dirigente del fútbol chileno dijo que "no se sabe qué es lo que va a pasar, no se puede estar jugando al fútbol si la incertidumbre sigue, eso es muy complicado… No se vería bien si se retoma el fútbol, por todo lo que puede generar que retorne si todo esto se mantiene, puede ser para peor”.

Bajo esa misma línea añadió: "No queremos que se use el fútbol como una pantalla para volver a la normalidad".