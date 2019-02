¡No se olvida! El resentimiento de Paredes con Orion ¿y con Bianchi?

El mediocampista de PSG recordó la lesión que le provocó el arquero en una práctica de Boca en 2013 y admitió que ese hecho fue clave para su salida.

Pasaron ya casi cinco años y medio desde aquel 21 de julio de 2013 en que, durante un entrenamiento de Boca, Agustín Orion se barrió desde atrás violentamente contra Leandro Paredes, lo golpeó en el tobillo izquierdo y le provocó una rotura de ligamentos, que obligó al mediocampista -que por entonces tenía apenas 19 años- a pasar por el quirófano y lo tuvo tres meses y medio afuera de las canchas. Sin embargo, el actual volante de PSG no se olvida de lo ocurrido.

"Rodos habían escuchado que me iba a lastimar y 5 minutos después, me lastimó. No se tomaron las medidas que se habrían tomado en otros clubes ante una situación así. No me protegieron, ni el club ni el entrenador. Pasó como si nada", recordó Paredes. Tras aquel incidente, el DT Carlos Bianchi no aplicó ningún tipo de sanción contra el arquero.

En diálogo con Fox Sports, el mediocampista incluso reconoció que lo ocurrido tuvo mucha incidencia en su salida del Xeneize, que se produjo menos de seis meses después de la lesión: "Esa situación ayudó mucho a que me fuera, porque en ese momento no me cuidaron como tendrían que haberme cuidado".

Además, el volante acusó directamente a Orion por la patada: "En todos los clubes les pegan un poco a los chicos, pero nadie con mala intención para lastimarte. Y en esta creo que hubo un poquito de mala intención... Después, me pidió perdón por mensaje de texto".