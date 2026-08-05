No se moverá antes de septiembre: ¿cuál es el secreto del silencio de Arabia Saudí en la crisis de Infantino?

Informes periodísticos revelaron el motivo detrás del silencio de la Federación Saudí ante la crisis que atraviesa el presidente de la Federación Internacional de Fútbol ("FIFA"), Gianni Infantino, quien se encuentra amenazado con perder su cargo tras el fracaso del proyecto de privatización de la Copa del Mundo.

El periodista británico Ben Jacobs explicó este miércoles que el motivo se debe, en parte, a las próximas elecciones dentro de la Federación Saudí de Fútbol, previstas para finales del presente mes de agosto.

Según la misma fuente, la Federación Saudí celebrará una asamblea general extraordinaria el 30 de agosto para elegir a un nuevo presidente en sustitución de Yasser Al Misehal, quien presentó su dimisión tras la eliminación de la selección saudí del Mundial 2026.

Ben Jacobs añadió que este compromiso electoral es una de las principales razones detrás de la falta de una postura oficial por parte de Arabia Saudí sobre el futuro de Infantino, en medio del aumento de las presiones que exigen que no se presente a un nuevo mandato al frente de la "FIFA".

Jacobs señaló, citando a varios altos funcionarios saudíes, que existe una oposición dentro de los pasillos del fútbol saudí a la continuidad de Infantino en su cargo, aunque la postura oficial probablemente no quedará clara antes del mes de septiembre, tras la finalización de las elecciones dentro de la Federación Saudí.

Estos acontecimientos se producen en un momento en el que el presidente de la "FIFA" afronta crecientes presiones por parte de varias federaciones continentales y nacionales, tras renunciar al proyecto de venta de una parte de los derechos comerciales de los torneos de la Federación Internacional, un proyecto que provocó una amplia oleada de críticas y condujo a la disminución del apoyo del que gozaba en numerosos círculos futbolísticos.

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