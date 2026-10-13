«Es un honor que un gran club como el City se interese por ti», dijo Pavlovic a Sport Bild sobre lo ocurrido en verano. Por aquel entonces, los Skyblues llamaron con insistencia a la puerta del internacional alemán de 22 años para convencerlo de fichar por un equipo inglés. Al fin y al cabo, la marcha de Rodri a España ya empezaba a perfilarse.

Pero Pavlovic rechazó todas las propuestas por una sencilla razón: «Crecí en Múnich, me he criado aquí y siempre he jugado en el Bayern. Mi familia y mis amigos viven aquí; para mí no hay nada mejor. Por eso no me costó tomar la decisión».

Según Bild, el Manchester City estaba dispuesto a ofrecer al Bayern 100 millones de euros por Pavlovic. «Probablemente también habrían estado dispuestos a negociar con el Bayern una cifra aún mayor», informa Bild. Pero, como Pavlovic rechazó la posibilidad de inmediato, nunca llegó a haber una oferta oficial. Los Skyblues se quedaron «atónitos» ante la respuesta de Pavlovic: «No se lo esperaban».

¿Por qué comparan a Pavlovic con Rodri, elegido mejor futbolista del mundo?

En lugar del futbolista nacido en Múnich, el Manchester City fichó a Enzo Fernandez, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, tres centrocampistas por un total de 375 millones de euros, mientras que Nico Gonzalez se marchó al Newcastle United por 56 millones de euros, Tiijani Reijnders al Al-Qadsiah por 61 millones y Rodri al FC Barcelona por 60 millones.

Especialmente la marcha del ganador del Balón de Oro Rodri deja un gran vacío en el Manchester City pese a los fichajes de renombre. Un vacío que, en principio, debía llenar el jugador al que ya han comparado varias veces con Rodri en Inglaterra: Pavlovic.

«Todo el mundo sabe que Rodri es un mediocentro defensivo de primer nivel. No ganó el Balón de Oro por casualidad. Por supuesto, me honra que me comparen con un jugador así», dijo Pavlovic sobre los posibles paralelismos: «Me sirve de aliciente para mi objetivo: quiero seguir mejorando constantemente y consolidarme entre los mejores del mundo».

Tras la gran temporada anterior del Bayern, en la que logró el doblete y cayó por poco ante el PSG en semifinales de la Champions League, ahora quiere «ganarlo todo» con el club más laureado de Alemania. Pavlovic podría desempeñar un papel fundamental para conseguirlo. El jugador de 22 años es ya indiscutible en Múnich. No siempre fue así: desde su irrupción en la temporada 2023/24, tuvo que lidiar una y otra vez con lesiones y enfermedades.

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¿Cuántas veces ha estado enfermo o lesionado Pavlovic?

Se perdió la Eurocopa de 2024, disputada en Alemania, por una amigdalitis recurrente; unos meses después sufrió una fractura de clavícula y luego contrajo mononucleosis infecciosa. «Me molesta que se vuelva a sacar el tema una y otra vez», dijo Pavlovic ante las preguntas recurrentes sobre su estado de salud.

Ahora, sin embargo, el centrocampista lleva casi un año en plena forma. En primavera solo unos problemas de cadera lo frenaron brevemente. También ha podido demostrar últimamente su gran nivel con la selección alemana. Como integrante del segundo grupo de convocados, Pavlovic brilló junto a Tom Bischof y Florian Wirtz, especialmente contra Serbia en la Nations League, y está considerado uno de los jugadores que más han salido reforzados de los primeros partidos internacionales con el nuevo seleccionador, Jürgen Klopp.

Mientras tanto, el club que había elegido a Pavlovic como su fichaje deseado para el verano se enfrenta a serios problemas. La Premier League declaró culpable al Manchester City en 114 de los 115 cargos relacionados con el escándalo financiero. El club ha recurrido la decisión. Aun así, se expone a sanciones drásticas, desde la retirada de títulos y la deducción de puntos hasta un descenso forzoso.