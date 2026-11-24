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Un informe periodístico aseguró este martes que la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el título de la Copa Africana de Naciones 2025 no solo ha privado a Marruecos de ese logro, sino que sus efectos van más allá.

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Tras más de ocho meses de espera, especulaciones y declaraciones contradictorias, además de la audiencia celebrada a principios de octubre en la ciudad suiza de Lausana, el Tribunal de Arbitraje Deportivo emitió este martes su fallo, que pone fin a un largo periodo de disputa en torno a la final de la Copa Africana de Naciones 2025, otorga a Senegal la decisión que esperaba y despoja a Marruecos del título.

La normativa permite recurrir las resoluciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo ante el Tribunal Federal Supremo de Suiza, la máxima autoridad judicial del país.

La decisión supone un duro golpe para Marruecos, que se queda sin la segunda estrella de su historia, pero el fallo tiene otra cara.

Según el portal «Foot Mercato», Marruecos tendrá que asumir unos costes elevados tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

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Mientras Senegal ha recuperado oficialmente su título, la Real Federación Marroquí de Fútbol seguirá obligada a cubrir una parte de los gastos del procedimiento de arbitraje iniciado por la Federación Senegalesa de Fútbol.

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El sexto punto de la resolución publicada hoy establece que estos gastos, que la secretaría del Tribunal de Arbitraje Deportivo determinará más adelante, se repartirán entre los dos organismos.

La Federación Marroquí de Fútbol asumirá dos tercios del coste, mientras que la Confederación Africana de Fútbol cubrirá el tercio restante, por lo que la federación marroquí aún desconoce el importe exacto de la factura.

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Los detalles de la polémica en la final de la Copa Africana de Naciones 2025

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario, con el marcador sin goles, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la ira de los jugadores de Senegal y de su entrenador, Pape Thiaw.

Varios jugadores de la selección senegalesa abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestuarios en señal de protesta, lo que obligó a detener el partido durante unos 10 minutos, hasta que Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros y a su entrenador de regresar y completar el encuentro.

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Tras la reanudación, Marruecos tuvo una ocasión de oro para sentenciar el título, pero Brahim Díaz falló el penalti al lanzarlo a lo Panenka, y el balón acabó cómodamente en las manos del portero Édouard Mendy.

El partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal y dio a su selección el segundo título de su historia, ante la conmoción de la afición marroquí, que esperaba ver a su selección coronarse en casa.

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Los incidentes no terminaron con el pitido final, ya que el ambiente se tensó y hubo enfrentamientos entre algunos periodistas marroquíes y el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, criticado por su decisión de mandar a los jugadores a los vestuarios.

Su rueda de prensa posterior al partido se suspendió, aunque al día siguiente pidió disculpas, mientras que la Confederación Africana de Fútbol decidió sancionarlo con cinco partidos por los incidentes ocurridos en la final.

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Dos meses después del partido, el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol adoptó una decisión por la que consideró que Senegal se había retirado y concedió a Marruecos la victoria administrativa por 3-0, en virtud del artículo 84 del reglamento del torneo.