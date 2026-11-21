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El astro argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, recibió la Bota de Oro de la MLS, patrocinada por «Audi», correspondiente a la temporada 2026.

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La entrega del galardón tuvo lugar durante una ceremonia celebrada antes del partido entre el Inter Miami y el Columbus Crew, el sábado por la noche (hora local), que abrió la primera ronda de los playoffs por la MLS Cup.

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, fue el encargado de entregar el premio a Messi, en reconocimiento a su logro histórico tras convertirse en el primer jugador en la historia de la competición en proclamarse máximo goleador en dos temporadas consecutivas.

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El capitán del Inter Miami terminó la fase regular con 26 goles en 31 partidos, al frente de la tabla de goleadores.

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Messi superó a Petar Musa, delantero del FC Dallas, que marcó 22 goles, y a Sam Surridge, atacante del Nashville, tercero con 21 tantos.

La influencia de Messi no se limitó a los goles, ya que también repartió 17 asistencias, hasta alcanzar un total de 43 participaciones directas en gol, la cifra más alta entre los jugadores de la competición esta temporada.

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La leyenda argentina también lideró el promedio goleador por partido, con 0,84 goles.

Con este logro, Messi se convirtió en el sexto jugador en la historia de la MLS en ganar la Bota de Oro más de una vez.

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Sin embargo, firmó una hazaña que ningún jugador había conseguido antes al conquistar el premio en dos temporadas consecutivas, según los datos de la MLS.

Este nuevo reconocimiento prolonga su extraordinaria temporada 2025, cuando marcó 29 goles y dio 19 asistencias en la fase regular, para un total de 48 participaciones directas en gol, y se llevó la Bota de Oro por primera vez. Además, Messi ganó entonces el premio al Jugador Más Valioso de la MLS por segunda temporada consecutiva.

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Messi aspira a sumar a su palmarés el premio al Jugador Más Valioso de la liga de 2026, después de figurar entre los candidatos por tercer año seguido tras haberlo ganado en 2024 y 2025, un logro que reforzaría su supremacía en la historia de los galardones individuales de la competición.

En cuanto al Inter Miami, el equipo afronta las eliminatorias como vigente campeón de la MLS Cup, tras terminar la fase regular en la segunda posición de la Conferencia Este. Se medirá al Columbus Crew, séptimo clasificado, en una serie de tres partidos en la que avanzará el primero que sume dos victorias.

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El Inter Miami conquistó su primera MLS Cup en 2025, tras imponerse por 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final.

Messi fue elegido entonces mejor jugador del torneo, después de sumar 15 participaciones directas en gol en las eliminatorias, entre ellas 6 goles y 9 asistencias.

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Messi, que llegó al Inter Miami en el verano de 2023, sigue escribiendo un nuevo capítulo de su carrera en Estados Unidos, después de anunciar su retirada de la selección argentina en agosto de 2026, tras perder la final del Mundial ante España (1-0).