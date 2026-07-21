Kylian Mbappé no se ha conformado con imponerse como una estrella sobre el terreno de juego, sino que ha seguido consolidando su presencia como un icono mundial del fútbol, después de recuperar su lugar en la portada de la última entrega del videojuego EA Sports FC.

La compañía EA Sports anunció la elección del francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, como estrella de la portada de la edición especial Ultimate Edition del videojuego EA Sports FC 27, en un regreso a la imagen de la saga tras una ausencia que se prolongó durante cuatro años.

Está previsto que el videojuego salga a la venta a mediados de septiembre de 2026, y esta representa la cuarta ocasión en la que Mbappé aparece en la portada del videojuego de fútbol más famoso de EA, que anteriormente se conocía con el nombre de EA Sports FIFA.

El delantero francés confirmó la noticia él mismo, al compartir la imagen oficial de la portada en las redes sociales acompañada de un sencillo mensaje: "He vuelto".

Con esta aparición, Mbappé igualó la cifra del argentino Lionel Messi, después de que ambos aparecieran en la portada del videojuego en cuatro ocasiones, mientras que el inglés Wayne Rooney sigue encabezando la lista con seis veces, seguido del brasileño Ronaldinho con cinco. Jeff Charm, representante de EA Sports, comentó sobre la elección de la estrella francesa: "Los logros de Kylian con su club y con la selección de su país lo han consolidado como uno de los jugadores más destacados de su generación".

El anuncio de la elección de Mbappé llegó días después de su brillante actuación en el Mundial 2026, donde lideró a la selección francesa hasta las semifinales antes de caer ante España, que posteriormente se coronó campeona a costa de Argentina en el partido final.

Y pese al fracaso de Francia por no llegar a la final, Mbappé se llevó el premio de la Bota de Oro del Mundial tras marcar 10 goles, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del fútbol en ganar el premio al máximo goleador del Mundial en dos ocasiones.

El mismo torneo fue también testigo de cómo el delantero del Real Madrid se situó en lo más alto de los goleadores históricos de la Copa del Mundo, después de elevar su cuenta a 22 goles, superando a Lionel Messi (21), un logro que consiguió a los 27 años, con la posibilidad de aumentar su cifra en las próximas ediciones si continúa su trayectoria internacional.

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