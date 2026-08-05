Apenas cerró el Trabzonspor el expediente del fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, el club turco comenzó a moverse por un nuevo objetivo ofensivo, en el marco de la continuidad del refuerzo de sus filas durante el mercado de fichajes de verano.

Según informó el canal A Spor, el Trabzonspor ha comenzado a moverse para fichar al delantero uruguayo Darwin Núñez, jugador del Al Hilal saudí, tras su éxito en la incorporación de Salah en una de las operaciones más destacadas del mercado.

El informe aclaró que el club turco presentó una oferta por Núñez, mientras se prepara para iniciar las conversaciones con el jugador, sus representantes y la directiva de su club, el Al Hilal, en un intento de explorar la posibilidad de cerrar la operación, sin revelar detalles adicionales sobre la naturaleza de las negociaciones ni la postura del club saudí.

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El Trabzonspor continúa su actividad en el mercado de fichajes, después de haber causado un gran revuelo a nivel del fútbol mundial con el cierre del fichaje de Mohamed Salah, quien llegó a Turquía al mediodía de este miércoles y recibió un gran recibimiento en el aeropuerto de Atatürk, como preparativo para su ceremonia de presentación, que probablemente será mañana jueves, tras someterse al reconocimiento médico.

El presidente del Trabzon, Ertuğrul Doğan, había declarado que puede incorporar a cualquier estrella que desee, desafiando a todos sus rivales locales en Turquía, tras el éxito de las negociaciones con Salah.

Núñez, de 27 años, disputó 24 partidos con la camiseta del Al Hilal durante la temporada pasada, en los que marcó 9 goles y repartió 5 asistencias.

Núñez se unió al Al Hilal procedente del Liverpool el verano del año pasado, pero el fichaje de Karim Benzema, que el club completó en el mercado del invierno pasado, arruinó los planes del jugador y obligó al director técnico Simone Inzaghi a relegar a Núñez, lo que lo empujó a pedir su salida.

Junto al Trabzonspor, el Beşiktaş busca hacerse con los servicios de Núñez, aunque sea a modo de cesión, después de que sus negociaciones para fichar a Salah se estancaran anteriormente.

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