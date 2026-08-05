Apenas Trabzonspor había cerrado el expediente del fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, cuando el club turco comenzó a moverse hacia un nuevo objetivo ofensivo, en el marco de continuar reforzando sus filas durante el mercado de fichajes de verano.

Según lo informado por el canal A Spor, Trabzonspor ha comenzado a moverse para fichar al delantero uruguayo Darwin Núñez, jugador del Al Hilal saudí, tras su éxito al incorporar a Salah en una de las operaciones más destacadas del mercado.

El informe aclaró que el club turco presentó una oferta por Núñez, mientras se prepara para iniciar las conversaciones con el jugador y sus representantes y con la dirección de su club, el Al Hilal, en un intento de explorar la posibilidad de cerrar la operación, sin desvelar ningún detalle adicional sobre la naturaleza de las negociaciones ni la postura del club saudí.

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Trabzonspor continúa su actividad en el mercado de fichajes, después de haber causado un gran revuelo a nivel del fútbol mundial con el cierre de la operación de Mohamed Salah, quien llegó a Turquía al mediodía de este miércoles y tuvo un gran recibimiento en el aeropuerto Atatürk, de cara a su ceremonia de presentación, que probablemente sea mañana jueves, después de pasar el reconocimiento médico.

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El presidente del Trabzon, Ertuğrul Doğan, había declarado que puede incorporar a cualquier estrella que quiera, desafiando a todos sus rivales locales en Turquía, tras el éxito de las negociaciones con Salah.

Núñez, de 27 años, disputó 24 partidos con la camiseta del Al Hilal la temporada pasada, en los que marcó 9 goles y repartió 5 asistencias.

Núñez se unió al Al Hilal procedente del Liverpool el verano del año pasado, pero el fichaje de Karim Benzema que el club cerró en el mercado del pasado invierno arruinó los planes del jugador y obligó al director técnico Simone Inzaghi a relegar a Núñez, lo que le llevó a pedir la salida.

Junto al Trabzonspor, el club Beşiktaş busca hacerse con los servicios de Núñez, aunque sea a modo de cesión, después de que sus negociaciones para incorporar a Salah se estancaran anteriormente.

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