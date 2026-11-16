«¡No sé cómo lo hice!»: Jeremy Doku se sincera tras marcar un golazo en una jugada individual ante Italia

Compartir Sigue a GOAL en Google

El extremo belga Jeremy Doku ha confesado que su espectacular gol en una jugada individual contra Italia fue fruto del puro instinto. Doku brilló en la remontada del equipo de Mark van Bommel, que se impuso con contundencia por 4-1 en Bruselas.

Anuncios

Bélgica remonta y golea a Italia

Bélgica se aseguró el segundo puesto del grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA con una contundente victoria por 4-1 ante Italia en Bruselas. Pese a encajar un gol tempranero de Pio Esposito, el equipo de Mark van Bommel reaccionó de forma brillante. Los goles de Maxim de Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku y Diego Moreira dieron la vuelta al partido y sellaron el pase a cuartos de final.

Doku explica su golazo instintivo

La jugada de la noche llegó cuando Doku dejó atrás a varios defensas antes de batir a Gianluigi Donnarumma, su compañero en el Manchester City. Tras el partido, el extremo, sorprendentemente autocrítico, admitió que no podía explicar del todo aquella genialidad.

«No sé qué pasó, fue instintivo», dijo Doku a RTL.

«No sé cómo lo hice, tengo que volver a verlo, pero estoy contento de haber marcado».

Anuncios Anuncios

Autocrítica pese a su destacada actuación

Pese a su deslumbrante actuación y a la celebración de su gol dedicada a Jesús, Doku se mostró exigente consigo mismo al valorar el partido ante VTM.

Related Topics

«No creo que jugara tan bien», dijo Doku. «Perdí el balón muchas veces de forma estúpida. Marqué e hice algunas buenas jugadas, pero puedo hacerlo mucho mejor que hoy. Sobre todo, con todos los espacios que había. Sin embargo, estoy muy contento por el equipo».

Con la mirada puesta en los cuartos de final

Con la inercia claramente a su favor, Doku cree que esta amplia victoria demuestra que Bélgica puede competir con la élite europea.

Anuncios

«Remontamos y marcamos con facilidad. Tenemos que seguir así», concluyó Doku.

«Ganamos y defendemos juntos. Tenemos un buen grupo, tanto de jugadores como de miembros del cuerpo técnico, y podemos lograr grandes cosas juntos».