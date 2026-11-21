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Noni Madueke ha hecho una valoración sincera de la actuación del Arsenal tras su agónico empate 2-2 ante el Newcastle United este sábado. Aunque marcó el gol decisivo para mantener la ventaja del Arsenal al frente de la Premier League, el extremo se mostró frustrado por una falta de concentración que estuvo a punto de costarle el partido a su equipo.

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Dos mitades muy distintas en St James' Park

El extremo del Arsenal Madueke ha expresado su decepción por la incapacidad del equipo para mantener su dominio durante una tarde frustrante en Tyneside. El líder de la Premier League parecía tener el partido totalmente controlado en la primera mitad, pero acabó conformándose con un punto después de que el impulso cambiara claramente a favor del Newcastle en una segunda parte caótica.

Madueke analizó el encuentro para Sky Sports nada más sonar el pitido final. El internacional inglés sugirió que los visitantes quizá pecaron de exceso de confianza tras un comienzo dominante. «Es justo decir que fue un partido de dos mitades», explicó el extremo. «Creo que estuvimos sobresalientes en la primera parte y deberíamos habernos ido al descanso con una ventaja de al menos tres goles. Al final, creo que el 2-2 es un resultado justo », añadió.

El empate en St James' Park pone fin a una racha de cinco victorias consecutivas del equipo del norte de Londres en la Premier League. Aunque sigue cómodamente en lo más alto de la tabla, con seis puntos de ventaja sobre el Brighton, segundo clasificado, que visita al Hull el domingo y tiene un partido menos, el Newcastle permanece en la 12.ª posición con 13 puntos en 11 encuentros.

Eze y Madueke lideran el ataque

El partido empezó bien para los visitantes cuando Eberechi Eze abrió el marcador en el minuto 33, después de una gran acción de Kai Havertz para arrebatarle el balón a Lewis Hall. Madueke elogió la contribución de su compañero al dominio táctico inicial. «Es fantástico para él. Hizo un gran desmarque y definió muy bien. Nos puso en marcha y eso fue el catalizador de gran parte del impulso que tuvimos en la primera mitad», señaló.

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Sin embargo, el partido cambió cuando un error poco habitual de Martin Odegaard permitió a Harvey Barnes empatar, antes de que Malick Thiaw adelantara al Newcastle. Con David Raya obligado a retirarse por lesión, el Arsenal parecía vulnerable hasta que Madueke tomó la iniciativa a falta de 12 minutos. Su disparo raso se abrió paso entre los jugadores que poblaban el área y, aunque Lukas Hornicek quizá piense que debería haberlo detenido, el gol fue una muestra de la perseverancia y la inteligencia táctica de Madueke durante toda la tarde.

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Fidelidad al plan táctico

La frustración de Madueke se debía principalmente a un tramo de 20 minutos tras el descanso en el que el Arsenal perdió el control del partido. Después de parecer intocable durante los primeros 45 minutos, una serie de errores permitió al Newcastle tomar la iniciativa. «En los primeros 20 minutos de la segunda parte no estuvimos a nuestro nivel y, cuando das confianza a esta afición y a este equipo, es difícil», admitió Madueke.

El incumplimiento de las instrucciones tácticas por parte del Arsenal fue un tema recurrente en el análisis posterior al partido. El resultado puso fin a una racha de 21 encuentros de Premier League sin empatar desde el 2-2 contra el Wolves en febrero. Madueke fue tajante sobre la pérdida de concentración del equipo y sugirió que la comodidad con la que jugó la primera mitad quizá le pasó factura. «Sabes qué esperar del Newcastle en casa. En los primeros 20 minutos de la segunda parte no respetamos nuestros propios principios. No sé si nos relajamos demasiado después de nuestra actuación en la primera mitad», confesó el extremo.

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Crecimiento individual y confianza del entrenador

Para Madueke, el gol fue fruto de las instrucciones concretas de Mikel Arteta sobre su colocación y sus movimientos en el último tercio del campo. El extremo reveló que ha trabajado estrechamente con el cuerpo técnico para mejorar su capacidad de anticipación. «El entrenador ha insistido mucho en que me anticipe a las jugadas. Me la jugué e intenté no caer en fuera de juego. Cuando recibí el balón con ese espacio, supe que tenía que marcar», explicó.

Pese a la frustración colectiva por los puntos perdidos, Madueke mantiene una actitud positiva respecto a su progresión personal y su papel en la plantilla. Considera que atraviesa un buen momento en su desarrollo, aunque reconoce que todavía tiene trabajo por delante para alcanzar todo su potencial. «Me siento bien. Aún hay cosas que puedo mejorar, pero siento la confianza de mi entrenador y de mis compañeros», concluyó el extremo.