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En la victoria por 4-0 ante el FC Venecia, Nick Woltemade cedió un penalti a su compañero Randal Kolo Muani. Después, el delantero de la Juventus de Turín explicó sus motivos.

El internacional alemán había entrado al descanso en la contundente victoria ante el colista de la Serie A y abrió la cuenta goleadora tras la pausa con un tanto en el minuto 53. También asistió a Teun Koopmeiners en el 2-0 (59').

Tras otro gol de Juan Cabal (65'), la Juventus recibió un penalti en el minuto 69 después de que Kolo Muani cayera en el área del Venecia. Woltemade cogió primero el balón y esperó en el punto de penalti el visto bueno del árbitro. Sin embargo, cuando llegó la autorización, el exdelantero de la Bundesliga le entregó el balón a Kolo Muani, que aceptó el regalo y marcó sin dificultades.

«La última vez él me dio el balón; los dos necesitamos confianza», explicó Woltemade después en DAZN. «Si tenemos la oportunidad de ayudarnos mutuamente, lo hacemos. No quiero hacerme el 'Good Guy' por haberle dado el balón. Para mí fue algo completamente normal. Es un buen tipo. Lanzó el penalti y lo marcó».

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De hecho, el exjugador del Frankfurt le había hecho un favor similar a Woltemade a finales de octubre, en el empate ante el Stade Rennes en la Europa League. Entonces, Kolo Muani dejó que el alemán lanzara un penalti, que Woltemade convirtió para establecer el 2-2 definitivo.

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¿Cómo están Nick Woltemade y la Juventus en la Serie A?

Ante el Venecia, Woltemade marcó apenas su segundo gol liguero en diez partidos. En la Europa League suma tres tantos en cuatro encuentros, por lo que acumula cinco goles en 16 partidos entre todas las competiciones. Además, ha aportado cuatro asistencias.

En la liga, la victoria permite a la Juventus mantenerse cerca de los puestos de Champions League. Tras doce jornadas, la Vecchia Signora suma 21 puntos, aunque ya está a once del líder, la Lazio de Roma.

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«Es una victoria importante. Después del parón de selecciones siempre es difícil recuperar el ritmo. Sabíamos que sería un partido duro, pero creo que jugamos bastante bien en la segunda parte y marcamos en momentos importantes», señaló Woltemade, que destacó así la mejoría reciente del equipo turinés.