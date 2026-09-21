Pero no fue así, porque el centrocampista no fue sustituido por el seleccionador Julian Nagelsmann. El equipo de la DFB perdió el duelo desde el punto de penalti, después de que previamente el marcador hubiera sido de 1-1 tras 120 minutos. Como mostraron las imágenes de televisión, el líder Joshua Kimmich tuvo mayores dificultades para encontrar lanzadores para la tanda de penaltis, una vez que quedó claro que tendrían que participar más de los cinco jugadores por equipo fijados previamente.

Leon Goretzka no quiso tirar y, en su lugar, Jonathan Tah asumió el papel de sexto lanzador y falló el primer penalti de su carrera. «Estaba preparado para ese escenario, pero no quiero removerlo ahora», dijo ahora Groß sobre su posible participación en la tanda de penaltis en kicker. Sin embargo, después ya no volvió a ser un tema con el seleccionador Nagelsmann: «No, no hubo ninguna conversación. A él, naturalmente, todo esto también le dolió muchísimo, todos estábamos hundidos», dijo Groß.

En el Mundial de Norteamérica solo tuvo 17 minutos como suplente en el partido de la fase de grupos contra Ecuador. El jugador de 35 años no figuró en la plantilla del nuevo seleccionador Jürgen Klopp, algo que no sorprendió teniendo en cuenta su edad, aunque en un primer momento no había anunciado públicamente su retirada del equipo de la DFB. «Después del Mundial, con algo de distancia, ya había decidido que para mí este asunto estaba cerrado», confesó ahora, y por eso añadió también: «No tuve ninguna conversación con el seleccionador. Para mí, no ser convocado no es ningún problema».

¿Cuál es el estado de forma actual de Pascal Groß?

Groß disputó 19 partidos internacionales con Alemania. En ellos marcó un gol. Con su club, el Brighton, ha arrancado con muchísima fuerza la nueva temporada: los Seagulls se marchan al parón de selecciones como terceros en la tabla. Groß suma unos sobresalientes tres goles y cuatro asistencias en cinco partidos de la Premier League.