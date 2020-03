¿Por qué no quiere ir Vela a la Selección mexicana y cuántas veces se ha negado?

La relación del delantero con el Tricolor ha tenido pronunciados altos y bajos.

La relación de Carlos Vela con la Selección mexicana deja un sabor agridulce, pues queda la impresión de que ambas pudieron disfrutar más momentos memorables juntos. El Bombardero es uno de los jugadores aztecas más talentosos de la historia, pero que tuvo prolongadas ausencias que más de uno no entiende.

Referente del Tricolor Sub17 que ganó el Mundial 2005 en Perú, Carlitos ha formado parte del combinado nacional desde 2007. Pese a disputar dos Mundiales, jugar 72 partidos y anotar 19 goles, siempre será más recordado por negarse a asistir que por vivir noches mágicas vestido de Tricolor.

Su último partido defendiendo la causa mexicana fue en el Mundial de 2018, en los octavos de final contra . Desde entonces, Tata Martino y él saben que es complicado un reencuentro, debido a que el hoy delantero del LAFC ha puesto como prioridad su bienestar personal y dar paso a las nuevas generaciones.

Una nueva parte para un posible reencuentro se manejó de cara a los de Tokio 2020. Jaime Lozano en distintas oportunidades le abrió la puerta para jugar en la Selección Sub23 como refuerzo, sabiendo que participar en la justa le hacía ilusión a Vela. Lamentablemente y como todos sabemos, el torneo fue aplazado un año por el coronavirus.

A continuación, en Goal recordamos las múltiples negativas de Carlitos para jugar de verde. El talento para hacer historia lo tiene, pero sus prioridades son otras y los malos manejos jamás pudo terminarlos de perdonar.

¿POR QUÉ SE NIEGA CARLOS VELA A LA SELECCIÓN MEXICANA?

Como se mencionó anteriormente, Vela Garrido dio paso al costado pensando en el recambio generacional. “Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela. Creo que también hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial, porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté”, dijo en mayo de 2019 para TUDN.

Anteriormente, comenzó su negativa en 2011, pues luego de una fiesta en en la que participó la mayoría del Tricolor, solo fueron castigados Efraín Juárez y Carlos Vela. Al sentirse exhibido y castigado injustamente decidió declinar cada una de las invitaciones hasta noviembre de 2014, cuando reapareció en un partido amistoso contra .

¿CUÁNTAS VECES SE NEGÓ CARLOS VELA A LA SELECCIÓN MEXICANA?

En total, Carlitos se ha negado tres procesos a jugar con , todos por diversos motivos.