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Joshua Kimmich ha hecho una dura autocrítica tras su arrebato en el empate en Hamburgo.

«Si tenemos en cuenta toda la situación en la que nos encontramos, es absolutamente imperdonable», dijo el segundo capitán del Bayern de Múnich sobre su tarjeta roja por una agresión : «Tengo que pedir disculpas al equipo. Tampoco puedo explicarlo del todo. Fue muy, muy estúpido y me alegro de que hayamos conseguido un punto».

En el 0-0 en el Volksparkstadion , Kimmich agarró del pelo a su rival Alexander Rössing-Lelesiit en el minuto 44 y tuvo que abandonar el campo antes de tiempo.

«Normalmente no soy así», añadió Kimmich. «Tampoco había tenido ningún rifirrafe con ese jugador en el campo. Me gustaría dar una explicación, pero me cuesta entenderlo». No había sido una situación especialmente cargada de emociones.

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El Dortmund puede ampliar su ventaja al frente de la clasificación

El entrenador Vincent Kompany evitó criticar públicamente a uno de los líderes del equipo. «Ahora, en esta fase, en este momento, no hay ninguna posibilidad de que señale a algún jugador y le haga ese regalo a la opinión pública», afirmó Kompany con contundencia.

La resistencia es ahora «bastante fuerte», añadió el técnico del Bayern. Aun así, hay que sacar de esta fase algo «que al final merezca la pena».

El 0-0 en Hamburgo fue ya el quinto empate del Bayern en once partidos esta temporada. Con ello, el club más laureado de Alemania dejó escapar la oportunidad de ponerse líder, al menos hasta el domingo. El Borussia Dortmund podría ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre el conjunto muniqués si gana al Bayer Leverkusen.