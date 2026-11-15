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Alexander Wehrle, del VfB Stuttgart, ha reaccionado con incomprensión a las declaraciones de Uli Hoeneß, patriarca del Bayern de Múnich.

El pasado fin de semana, Hoeneß criticó en «Sonntags-Stammtisch», el programa de la BR, la política de fichajes del conjunto de Stuttgart durante el verano pasado. El exdirigente, de 74 años, consideró que el VfB asume muy pocos riesgos.

«Cada año le venden a sus mejores jugadores y creen que, aun así, pueden clasificarse para la Champions League. Eso es sencillamente un error. Cuando se tiene un potencial tan enorme como el del VfB, también por la industria del área metropolitana de Stuttgart, hay que asumir riesgos de vez en cuando», afirmó Hoeneß.

Wehrle rechazó tajantemente esas declaraciones en una entrevista con la Frankfurter Rundschau y defendió la forma de trabajar de la directiva del Stuttgart. Aunque Hoeneß es «una leyenda de la gestión en el fútbol alemán que ha marcado profundamente la Bundesliga», Wehrle considera que en este caso no está bien informado.

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«No puedo entender esas declaraciones, porque este verano no hemos vendido a ningún titular», afirmó Wehrle. Por el contrario, el VfB ha logrado retener a todos sus jugadores importantes y reforzar la plantilla en posiciones concretas. El club ha «invertido considerablemente en la plantilla y, al mismo tiempo, ha cumplido el deseo de todos los aficionados del VfB de incorporar por fin al equipo a un jugador de la cantera, Dennis Seimen, que puede ser nuestro número uno durante muchos años».

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El máximo responsable de la directiva del Stuttgart dijo no saber «cuántos riesgos más deberíamos asumir. Y, en segundo lugar, nunca hemos proclamado, ni dentro ni fuera del club, que tengamos que clasificarnos para la Champions League».

¿Qué titulares dejaron el VfB Stuttgart en verano?

En realidad, el conjunto de Stuttgart solo dejó marchar durante el verano a un posible titular: Chema Andres, que fichó por el Brighton & Hove Albion de la Premier League el último día del mercado por más de 20 millones de euros. En cambio, invirtió 55 millones de euros en nuevos jugadores. Entre otros, llegaron al cinco veces campeón de Alemania Dzenan Pejcinovic (procedente del VfL Wolfsburgo), Leo Sauer (del Feyenoord de Róterdam) y Bilal El Khannouss (en propiedad tras su cesión desde el Leicester City). Grischa Prömel, del Hoffenheim, llegó incluso gratis.

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Aun así, el VfB está un poco por debajo de las expectativas deportivas. Tras un mal comienzo de temporada, con solo dos victorias en sus primeros siete partidos de liga, el Stuttgart ocupa actualmente el octavo puesto de la clasificación.

Al menos, la tendencia apunta claramente al alza. En la Bundesliga ha derrotado recientemente al Bayer 04 Leverkusen y al SV Werder Bremen y, además, con siete puntos tras cuatro partidos, cumple plenamente con lo previsto en la Champions League.