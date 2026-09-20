José Mourinho, técnico del Real Madrid, volvió a abrir el debate arbitral tras la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid por 2-1 en la séptima jornada de LaLiga, pero esta vez desde una perspectiva relacionada con su rival, el Barcelona, después de vincular la diferencia de seis puntos con el líder a una serie de decisiones arbitrales que se dieron en los partidos del conjunto catalán y del Madrid durante los últimos días.

Con la derrota, el Madrid se quedó estancado en los 15 puntos, por detrás del Atlético de Madrid (16 puntos) y del Barcelona, líder con 21 puntos.

Cuando se le preguntó por la diferencia de seis puntos con el Barcelona, Mourinho dio a entender que algunas de las últimas decisiones arbitrales tuvieron su parte en la ampliación de esa distancia, antes de repasar varias de las jugadas que se produjeron en los partidos de ambos equipos.

El entrenador portugués añadió: "Hemos visto algunas cosas en este campo esta semana, el gol anulado a Osasuna (ante el Atlético) por una falta sobre Lucas Torró, y el penalti que no se le pitó al Real Madrid en San Sebastián (ante la Real Sociedad). Y después de todo eso, no te queda más que reír".

Las declaraciones de Mourinho llegaron minutos después de la derrota en el derbi de Madrid, en un partido que también estuvo marcado por una amplia polémica arbitral, después de que el Real Madrid protestara varias decisiones, antes de que Dean Huijsen recibiera la tarjeta roja al inicio de la segunda parte, cuando el empate a cero dominaba el marcador.

Mourinho había aparecido en la rueda de prensa posterior al partido portando imágenes impresas de varias de las jugadas arbitrales que provocaron su queja.