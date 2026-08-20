«No puede hacerlo»: Uli Hoeneß vuelve a cargar contra uno de sus enemigos favoritos

«Creo que la actuación de nuestro equipo fue una auténtica catástrofe. Fue una vergüenza para nuestro país», dijo Hoeneß en una entrevista con RTL/Sky. Alemania cayó de manera sorprendente en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis ante la selección revelación Paraguay.

Por lo general, el principal culpable es el seleccionador Julian Nagelsmann, que entretanto fue sustituido por Jürgen Klopp. Según Hoeneß, sobre Nagelsmann ya se ha «dicho suficiente. Creo que no es el único culpable. No estoy dispuesto a pisotearlo ahora que está por los suelos».

En cambio, Hoeneß prefirió cargar contra Andreas Rettig: «Él era director deportivo. Nadie lo entendió. No puede hacerlo. Y que ahora todavía pueda seguir hasta final de año, aunque luego se vaya, no lo entiende nadie».

En realidad, Rettig no trabaja como director deportivo desde 2023, sino como director general deportivo de la DFB. Su contrato expira a final de año. El cargo de director deportivo lo ocupa Rudi Völler y también desempeñará ese papel con Klopp.

«Völler y el presidente tendrían que haber puesto fin a este disparate»

A ojos de Hoeneß, Rettig era al parecer responsable de supuestas evoluciones erróneas fuera del campo, entre ellas los debates sobre la concentración y una supuesta presencia excesiva de las familias. «Mi amigo Rudi Völler y el presidente (Bernd Neuendorf, nota de la redacción), a quien en realidad aprecio mucho, tendrían que haber puesto fin a este disparate», explicó Hoeneß.

«Que mujeres e hijos estén desde el principio en un Mundial... quiero decir, esto es trabajo. Y el mucho dinero que todos ganamos también es una compensación por el ocio perdido. Aquí se debatió que la concentración era así o asá y que en Chicago el café era mejor. El fútbol es lo decisivo y eso es un trabajo brutal y duro. Eso es lo que eché de menos en nuestro equipo».

IMAGO

Per Mertesacker relevará a Andreas Rettig a principios de 2027

Rettig se convirtió en los últimos años en uno de los enemigos predilectos de Hoeneß. Ya durante sus diversas funciones en la DFL, el FC St. Pauli, el FC Augsburg, el 1. FC Köln, el SC Freiburg y el Bayer Leverkusen, el patrón del Bayern lo había criticado repetidamente.

En 2022, por ejemplo, Hoeneß llamó en directo al Sport1-Doppelpass y calificó a Rettig, en el contexto del Mundial de Catar, como el «rey de los santurrones». En la antesala del Mundial 2026, Rettig y Hoeneß protagonizaron un cruce público de declaraciones sobre las críticas al trabajo de Nagelsmann.

El sucesor de Rettig como director general deportivo a partir del 1 de enero será el exinternacional Per Mertesacker. Hoeneß espera de él «aires completamente nuevos». «Estoy muy feliz de que Per Mertesacker asuma esto ahora. Creo, en primer lugar, que hace comentarios sensatos en televisión. En segundo lugar, él mismo jugó al fútbol al más alto nivel. En tercer lugar, dirigió la academia del Arsenal durante ocho años. Si él no puede hacerlo, ¿quién si no?»

Mientras tanto, Hoeneß advirtió contra unas expectativas demasiado altas con Klopp y criticó su «friendly takeover» en la DFB. Hoeneß también criticó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.