El internacional sub-21 español Pablo García cambió de club el día del cierre de mercado, poco antes de que finalizara el plazo de fichajes, al pasar del Real Betis al Racing Santander, rival en LaLiga. Según los medios españoles, al club le cuesta 5,5 millones de euros hacerse con el 50 por ciento de los derechos de traspaso, y el nuevo contrato es válido hasta 2030.

En su salida, ya avanzada la noche, el jugador de 20 años fue despedido por numerosos aficionados en la ciudad deportiva y, junto a su madre en el coche, rompió a llorar amargamente. Y es que en realidad no quería marcharse del club.

Según informa as , el club tuvo que desprenderse de su canterano, que ya lleva 15 años en la entidad, aunque aun así no quería perder todos los derechos sobre el jugador. Como motivo de fondo de la venta se señala una reducción de los costes salariales para poder inscribir al exjugador del Real Dani Ceballos, que se encuentra sin equipo.

Pablo García habla directamente de un regreso en su despedida

"Es un momento muy duro para todos, pero tenemos que mantener la cabeza alta y mirar hacia delante. Espero volver, eso es lo que todos deseamos", dijo García de camino al aeropuerto junto a sus padres ante los representantes de la prensa.

"Hubo muchas cosas en las que no pude influir; ojalá todo hubiera salido como todos esperábamos. Muchísimas gracias de todo corazón a todos los aficionados del Betis", añadió.

Su padre añadió en Radio COPE: "Esto es realmente duro para nosotros. Si los aficionados del Betis ya lo están pasando así, imaginaos cómo debemos sentirnos nosotros. Han sido 15 años, toda una eternidad". Hasta ahora, García ha disputado 33 partidos oficiales con el Real Betis y ha marcado tres goles.