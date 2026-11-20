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El guardameta Jesús Owono protagonizó su primera aparición pública desde el fallecimiento de Jesús de Miguel, conocido como «Demi», después de decidir salir de su casa y estar presente en la grada del estadio de Encamp con motivo del regreso del Andorra a su campo para disputar un partido, en una cita que incluyó un emotivo homenaje al fallecido y en la que la tristeza se reflejaba claramente en el rostro del portero.

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Según el diario catalán «Marca», Owono, que deseaba asistir al homenaje organizado por su club, decidió dejarse ver en público por primera vez desde la muerte de Demi y acudir a la grada para compartir con sus compañeros y la afición el tributo al fallecido, pese al difícil momento anímico que atraviesa, en una imagen que reflejó hasta qué punto le ha afectado la pérdida.

La aparición de Owono coincidió con el regreso de la selección de Andorra al estadio de Encamp, donde los jugadores honraron la memoria de Demi de forma emotiva: saltaron al terreno de juego con camisetas que llevaban su nombre y su dorsal, acompañados de un ramo de flores blancas, antes de guardar un minuto de silencio en su memoria, en un gesto humano que precedió al inicio del encuentro.

El portero apareció en la grada del estadio Tricolor vestido con ropa oscura y una gorra negra, junto a los compañeros que no entraron en la convocatoria, entre ellos Alex Calf, que arrastra una lesión, y Le Normand, mientras la tristeza dominaba su semblante en el ambiente que el homenaje impuso entre los asistentes.

La presencia de Owono no se limitó al minuto de silencio, ya que rezó nada más terminar, en una escena que evidenció lo profundamente que le ha afectado la muerte de Demi. Sus compañeros y la afición se volcaron en apoyarle y arroparle en esta primera aparición, que tuvo un carácter humano alejado del ambiente de la competición, después de que el estadio se convirtiera en un espacio para recordar al fallecido.

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Hace unos días, Owono había pedido reunirse con la familia de Jesús de Miguel, un paso que refleja su deseo de acercarse a los allegados del fallecido y darles el pésame. Es algo que espera poder hacer próximamente, ya que hasta ahora no ha tenido la oportunidad, por lo que ese deseo sigue presente mientras lamenta la pérdida de Demi.