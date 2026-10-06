Kenan Yildiz jugó un total de once años en las categorías inferiores del Bayern de Múnich, antes de marcharse en 2022, con 17 años, libre al Juventus de Turín. Allí, el nacido en Ratisbona dio el salto a los profesionales con una rapidez sorprendente, donde posteriormente se desarrolló hasta convertirse en un auténtico jugador top.

¿Por qué el conjunto muniqués no pudo retener al prometedor extremo izquierdo? "En aquella generación teníamos, además de él, a otros jugadores muy talentosos como Paul Wanner y Arijon Ibrahimovic", recordó Sauer en una entrevista con SPOX. "La plantilla profesional de entonces no permitía que tres atacantes de 17 años entrenaran al mismo tiempo con el primer equipo. Además, ya se perfilaba el fichaje de Mathys Tel, que también es de la generación de 2005. La Juve le prometió a Yildiz un puesto fijo en los entrenamientos del primer equipo, nosotros no podíamos hacerlo en ese momento. Por eso, para él también fue la decisión correcta".

Wanner e Ibrahimovic acabaron debutando con el primer equipo del Bayern de Múnich bajo las órdenes del entrenador Julian Nagelsmann, pero ninguno de los dos logró dar el salto definitivo. Wanner se marchó en 2025 al PSV Eindhoven por 15 millones de euros tras varias cesiones. Ibrahimovic está completando actualmente su cuarta cesión y desde el verano juega en el Augsburgo. Mathys Tel se incorporó al Bayern de Múnich en el verano de 2022, poco después de la salida de Yildiz, procedente del Stade Rennes por 20 millones de euros. Tras dos años y medio como jugador de complemento, a comienzos de 2025 puso rumbo al Tottenham Hotspur.

Yildiz y Stiller provocaron un cambio de mentalidad en el Bayern de Múnich

Yildiz, que actualmente está de baja por una fractura en el pie, es una pieza indiscutible tanto en la Juventus como en la selección turca. Últimamente, el ya futbolista de 21 años incluso ha sido relacionado con un fichaje por el Real Madrid. Su valor de mercado supera desde hace tiempo con claridad al de Wanner, Ibrahimovic y Tel.

En el Bayern de Múnich, su salida libre y su posterior irrupción en la Juventus tuvieron, según Sauer, al menos el efecto positivo de que se optimizó la conexión entre la cantera y el primer equipo.

Este asunto ya se había debatido por primera vez con la salida libre de Angelo Stiller al Hoffenheim en 2021. "Cuando Kenan Yildiz se marchó un año después que Angelo al Juventus de Turín y logró asentarse allí en el primer equipo, fue una nueva confirmación de que un jugador sub-19 del Bayern de Múnich puede rendir muy rápido en un gran club internacional", explicó Sauer. "Stiller y Yildiz contribuyeron sin duda a que pusiéramos mejor el foco en la transición. No sirve de nada formar jugadores con un gran esfuerzo para luego no beneficiarse de ello ni en lo deportivo ni en lo económico".

Desde entonces, Aleksandar Pavlovic y Lennart Karl lograron asentarse en el primer equipo desde el campus muniqués, y muchos otros talentos formados en casa debutaron la pasada temporada bajo las órdenes del entrenador Vincent Kompany. Sauer había llegado al Bayern de Múnich en 2017, con la apertura del campus, procedente del RB Salzburgo como jefe del departamento de cantera. Desde 2023 es director de desarrollo y al mismo tiempo director gerente de Red&Gold Football, la red internacional de clubes del Bayern de Múnich.