Compartir Sigue a GOAL en Google

Dominic Calvert-Lewin pidió a sus compañeros del Leeds United que disfrutaran de su primera victoria en Stamford Bridge desde 1999, después de golear al Chelsea por 4-1 en la Premier League. El delantero, en plena forma, transformó un penalti decisivo en la segunda parte y aseguró que el equipo de Xabi Alonso no pudo soportar la intensidad constante del Leeds.

Anuncios

Calvert-Lewin disfruta de una esperada victoria en Stamford Bridge

Dominic Calvert-Lewin pidió al Leeds United que disfrutara de su goleada por 4-1 al Chelsea en la Premier League, después de contribuir a la primera victoria del equipo en Stamford Bridge desde 1999. El delantero transformó un penalti decisivo en la segunda parte, entre los dos goles de Noah Okafor, antes de que el suplente Brenden Aaronson anotara el cuarto en el tiempo añadido.

La afición visitante y el vestuario del Leeds estallaron de alegría después de que el equipo ascendiera al sexto puesto de la tabla. «Es una sensación fantástica», dijo Calvert-Lewin. «Creo que se vio al final, por cómo lo celebramos. Siempre es estupendo ganar en la Premier League, especialmente fuera de casa y en un lugar como Stamford Bridge, así que hay que disfrutarlo».

La intensidad constante supera al Chelsea de Alonso

El Leeds se vio por detrás en el marcador mediada la primera parte, cuando Emmanuel Emegha adelantó al Chelsea en su debut como titular, pero Okafor empató menos de tres minutos después. Lejos de bajar el ritmo tras el descanso, los hombres de Daniel Farke intensificaron la presión, provocaron un penalti cuando un disparo golpeó a Morgan Rogers en la parte alta del brazo y arrollaron al Chelsea.

«Esperábamos que salieran con algo más de reacción y empezamos la segunda parte exactamente igual que la primera: con intensidad», explicó Calvert-Lewin. «Creo que hoy no pudieron aguantarla, y eso se reflejó en el marcador».

Anuncios Anuncios

La plenitud física impulsa la confianza del delantero

Calvert-Lewin fue una amenaza constante por alto durante todo el partido: estrelló un cabezazo temprano en el larguero de Emiliano Martinez antes de enviar su penalti a la esquina inferior de la portería. Tras ganar en Madrid con Inglaterra durante el parón de selecciones, el delantero atribuyó su gran actuación al buen momento físico que atraviesa.

Related Topics

«Ahora mismo me encuentro cómodo físicamente y estoy disfrutando mucho del fútbol», reveló Calvert-Lewin. «Y, cuando me siento así y salgo al campo, creo que puedo jugar contra cualquiera, así que ahora mismo tengo muchísima confianza. Han sido siete días fantásticos y un gran resultado en el regreso».

El Leeds gana impulso en la lucha por los seis primeros puestos

La victoria puso el broche a una semana inolvidable para Calvert-Lewin y reforzó las aspiraciones del Leeds de Farke, que ascendió al sexto puesto a falta de los demás partidos del fin de semana. Con Okafor acertado de cara a portería y una plantilla llena de confianza, el Leeds afronta con un gran impulso el exigente calendario invernal.

Anuncios

Para el Chelsea, por su parte, la derrota deja a Alonso buscando respuestas antes de que el equipo visite al Nottingham Forest el próximo viernes por la noche.