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El Ajax recuperó por un estrecho margen la segunda plaza de la Eredivisie tras imponerse por 1-0 al AZ Alkmaar en un disputado encuentro en el Johan Cruijff Arena. Un cabezazo de Tolu Arokodare en la primera parte resultó decisivo para que el equipo de Ámsterdam pusiera fin a una racha de 12 partidos sin ganar ante su bestia negra, pese a perder a Julian Brandt por lesión.

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Un cabezazo de Arokodare coloca al Ajax segundo en la Eredivisie

El Ajax recuperó la segunda plaza de la Eredivisie tras imponerse por un ajustado 1-0 al AZ Alkmaar en el Johan Cruijff Arena. El delantero nigeriano Tolu Arokodare marcó en la primera parte el único gol de este duelo entre equipos de la zona alta de la tabla.

La victoria deja al equipo de Michel Sanchez a un punto del líder, el Feyenoord, y con un punto de ventaja sobre el PSV, rival en la lucha por el título.

El resultado también puso fin a la larga racha del Ajax sin ganar al AZ: fue su primera victoria ante el conjunto de Alkmaar en 12 partidos entre todas las competiciones.

Un cambio defensivo frena la presión final del AZ

Arokodare saltó más que el defensa del AZ Mees de Wit y remató de cabeza un preciso centro de Abdellah Ouazane en la primera parte. Sin embargo, el AZ dominó la posesión tras el descanso y obligó a Sanchez a pasar de un 4-4-2 a un 5-3-2 defensivo para proteger la ventaja.

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En declaraciones a ESPN después del partido, el centrocampista Davy Klaassen reconoció que el Ajax tuvo que emplearse a fondo. «Una buena victoria. ¿Trabajada? Sin duda, pero no por ello menos satisfactoria», afirmó Klaassen.

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«No son partidos fáciles. Jugamos contra un buen equipo. Al principio, la presión funcionó bien. Después nos costó... Pero hoy estoy contento. Ganamos», añadió.

La lesión de Brandt empaña el triunfo en la capital

Pese a sumar tres puntos vitales, el Ajax sufrió un importante contratiempo cuando el centrocampista alemán Julian Brandt tuvo que abandonar el campo en la primera parte. Brandt se llevó la mano a la parte posterior del muslo antes de ser sustituido por Oscar Gloukh.

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Arokodare también pidió el cambio en la segunda parte tras recibir un golpe, lo que obligó a Daley Blind y Steven Berghuis a asumir tareas defensivas.

El AZ dispuso de ocasiones para empatar en los últimos minutos, pero el delantero Mexx Meerdink calculó mal en una clara oportunidad dentro del área.

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Un calendario cargado espera al equipo de Sanchez

El Ajax centra ahora su atención en sus compromisos europeos y nacionales mientras crece la lista de problemas físicos.

El conjunto de Ámsterdam recibirá la próxima semana al equipo danés FC Midtjylland en la Conference League antes de enfrentarse al FC Twente en liga.

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El AZ se mantiene quinto en la tabla tras la ajustada derrota en Ámsterdam.