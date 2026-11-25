Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, subrayó tras la derrota por 2-1 ante el Lille en la Champions League del miércoles que, pese a las numerosas bajas, hay que encontrar el modo de disfrutar de la lucha. También ve aspectos positivos en la derrota y pone el ejemplo del vigente campeón, el PSG.

«Sobre la primera parte: no podríamos haberlo hecho mejor», dijo Kompany tras el pitido final en DAZN. El técnico del Bayern se mostró muy satisfecho con la actuación durante los primeros 45 minutos de un equipo muy mermado por las bajas , en el que, entre otros, Konrad Laimer tuvo que jugar como delantero centro . «La primera parte fue como la habíamos imaginado», añadió.

Laimer también destacó la buena actuación de la primera mitad: «Hicimos una primera parte bastante buena. Pusimos en práctica muchas de las cosas que queríamos hacer. Estuvimos muy intensos, recuperamos muchos balones y ganamos muchos duelos», afirmó el austriaco.

El Bayern controló la primera parte ante el tercer clasificado de la Ligue 1 francesa y se fue al descanso con una merecida ventaja de 1-0 gracias al gol de cabeza de Dayot Upamecano en el minuto 15. Sin embargo, el panorama cambió tras el descanso y el equipo con más títulos de Alemania, que no pudo contar por lesión con seis jugadores destacados como Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Alphonso Davies, fue perdiendo cada vez más el control.

Anuncios Anuncios

Kompany: el Bayern «no encontró su ritmo» en la segunda parte

«En la segunda parte no encontramos nuestro ritmo . Lo intentamos todo; no se puede reprochar al equipo falta de esfuerzo ni nada parecido», analizó Kompany. El Lille aprovechó los problemas del Bayern y remontó el partido en solo tres minutos, con el gol de Ayase Ueda en el 62 y el desafortunado tanto en propia puerta de Aleksandar Pavlovic en el 65.

Getty Images

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

«El segundo gol, por supuesto, no puede ocurrir», lamentó Kompany sobre la actuación de su equipo en la jugada del tanto decisivo. Tras una falta a favor del Bayern muy arriba en campo contrario, el Lille lanzó un rápido contragolpe. Ethan Mbappe, hermano de la superestrella del Real Madrid Kylian, pudo avanzar sin oposición hacia Jonas Urbig, portero del Bayern, y resolvió bien la jugada, pero su disparo dio en el poste. El balón rebotó y Pavlovic, al intentar despejarlo, lo introdujo en su propia portería de la manera más desafortunada.

«Ahora mismo se trata de luchar. Tenemos que volver a la senda de la victoria y poner de nuevo la máquina en marcha. A veces también hay que disfrutar de la lucha y mirarla de frente», señaló Kompany sobre el camino a seguir en las intensas semanas que se avecinan. «Sin duda podemos sacar cosas positivas de esa primera parte. Pero, por supuesto, hoy lo más importante era el resultado. Aunque esto no decide la Champions League».

Anuncios

El Bayern en la Champions League: el ejemplo alentador del PSG

El belga también trató de animarse a sí mismo y a su equipo con una comparación con el campeón de la Champions League de las dos últimas temporadas: «El PSG ni siquiera ha estado entre los ocho primeros hasta ahora y, aun así, ha ganado el título dos veces», recordó Kompany. El conjunto parisino levantó el trofeo al final de las temporadas 2024/25 y 2025/26, aunque en la fase de liga terminó 15.º en 2024/25 y 11.º en 2025/26. En ambas ocasiones quedó fuera de los ocho primeros y tuvo que pasar por los ‘playoffs’.

Ese camino también amenaza esta temporada al Bayern, que ocupa actualmente la 15.ª posición con ocho puntos tras cinco de las ocho jornadas. «No podemos tener este partido demasiado tiempo en la cabeza», dijo Kompany, decidido a mirar de nuevo hacia delante cuanto antes. «Tenemos que disfrutar de la lucha que tenemos por delante. Es parte del fútbol; no siempre puede ser fácil».

Anuncios

En la Bundesliga le esperan dos compromisos que debe sacar adelante: la visita al Hamburgo el sábado y el partido en casa contra el Paderborn seis días después. Entre ambos, el Bayern quiere alcanzar los cuartos de final de la Copa de Alemania en su duelo contra el Hertha Berlín, líder de la segunda división . Después, en la Champions League, necesitará imperiosamente una victoria en casa contra el Slavia de Praga el 8 de diciembre.

Laimer, sobre las numerosas bajas de figuras del Bayern: «La calidad individual ayuda, por supuesto»

Sobre las numerosas bajas por lesión de jugadores destacados en Lille, Laimer dijo: «Son grandes jugadores, con mucha calidad, que nos faltan. Sobre todo cuando el rival se repliega y tienes que encontrar soluciones, la calidad individual ayuda, por supuesto, a decidir partidos o marcar goles». Sin embargo, no quiso utilizar la situación de la plantilla como excusa: «Estamos unidos e intentamos jugar al fútbol y ganar partidos con los jugadores que tenemos», afirmó el polivalente futbolista.

Getty Images

Anuncios

Preguntado por su inusual papel de delantero centro ante la ausencia del goleador Kane, Laimer reconoció que había sido «sin duda diferente». «Intenté jugar a mi manera. Pero, por supuesto, al principio es algo a lo que no estás acostumbrado: te mueves por otras zonas e intentas ofrecerte, algo que a veces sale mejor y otras peor. Simplemente intenté ayudar al equipo».