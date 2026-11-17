Compartir Sigue a GOAL en Google

El delantero del Friburgo Derry Scherhant ha descrito como una sensación increíble marcar su primer gol como internacional. Scherhant abrió el marcador en la goleada de Alemania por 5-0 ante Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA.

Anuncios

Scherhant rompe el empate en Berlín

El delantero del Friburgo Derry Scherhant escribió su nombre en los libros de historia durante la sensacional victoria de Alemania por 5-0 ante Países Bajos en el Olympiastadion. Scherhant rompió el empate justo antes del descanso con un brillante disparo con efecto a la escuadra y encarriló una victoria histórica para el equipo de Jurgen Klopp.

La victoria aseguró a Alemania el primer puesto del Grupo A2 y puso el broche a una noche extraordinaria de la Liga de Naciones de la UEFA en Berlín.

Un sueño hecho realidad

En declaraciones a ARD tras el partido, un sonriente Scherhant admitió que apenas encontraba palabras para describir lo surrealista que había sido marcar su primer gol con la selección absoluta en un partido de tanta repercusión.

«No podría haber salido mejor. No podría haber soñado con nada mejor. Todo es un poco increíble», dijo Scherhant a ARD.

Anuncios Anuncios

«Fue muy divertido y estoy inmensamente feliz».



Related Topics

Al recordar de nuevo aquel momento surrealista, Scherhant añadió: «¿Qué puedo decir? No creo que pudiera haber salido mejor. No se podría haber soñado algo mejor, es realmente increíble. Me divertí muchísimo y estoy inmensamente feliz».

La valentía táctica tiene premio

El gol que abrió el marcador llegó después de que Joshua Kimmich y el centro del campo alemán ejecutaran con éxito las instrucciones de presionar arriba y recuperaran el balón en zonas peligrosas. El joven jugador del Friburgo mostró una serenidad increíble para aprovechar la ocasión y dar a Alemania una importante ventaja psicológica antes del descanso.

Anuncios

«Estaba muy orgulloso y feliz de marcar el primer gol», añadió Scherhant.

Hacia un futuro prometedor

Tras marcar su primer gol como internacional y asegurar una contundente victoria por 5-0, Scherhant parece destinado a convertirse en una pieza importante del equipo que está formando Jurgen Klopp.

Anuncios

Mientras Alemania entra en una nueva etapa y se prepara para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA en marzo, actuaciones como esta ponen de relieve la prometedora profundidad de la selección. Scherhant cerró sus declaraciones hablando de los planes para su próximo cumpleaños: «Por supuesto que los hay. Antes manifestamos que todo saldría bien. Hemos organizado algo, una buena cena con todos mis amigos y familiares. Tengo muchas ganas. Creo que nada podría haber salido mejor que marcar aquí el 1-0, en mi ciudad. Estoy muy feliz y orgulloso. Es tremendamente divertido jugar al fútbol con los chicos».