Porque, sobre todo, Harry Kane y Michael Olise firmaron una noche sobresaliente. Kane marcó un doblete y Olise incluso aportó tres goles a la goleada. Por eso, para el departamento de redes sociales de los berlineses, la relación con las recientes declaraciones de Yamal sobre el Balón de Oro era evidente.

«¿No podía este pilluelo de 19 años de Barcelona simplemente mantener la boca cerrada? Kane y Olise están hoy realmente on fire y demuestran que son material de Balón de Oro», escribió Union Berlin en X con un guiño.

Sin embargo, no todos los usuarios parecieron haber entendido el tono irónico de la publicación y criticaron a la cuenta de Union por achacar la paliza a las declaraciones de la estrella del Barça. Los Eisernen, no obstante, no se dejaron intimidar por ello y respondieron con sequedad: «El humor no es para todos».

También después, el club de la capital se mantuvo fiel a su tono humorístico. En otra publicación, Union dejó claro que, tras la contundente derrota, prefería no buscarse problemas con los aficionados del FC Barcelona: «Por favor, haz que este tuit pase bien lejos de Barcelona. Ahora mismo no estoy preparado para catalanes enfadados después de este viaje fuera de casa».

Lamine Yamal pincha a Harry Kane en el debate por el Balón de Oro

El trasfondo de este pequeño dardo en redes sociales son las recientes declaraciones de Yamal sobre el Balón de Oro. En una conversación con el exprofesional Jorge Valdano para Movistar Plus , la estrella del Barça dejó claro que se considera a sí mismo entre los favoritos al galardón, con un dardo dirigido a Kane: «Creo que el Balón de Oro debería ir al mejor jugador del mundo, punto», explicó Yamal, subrayando que no debería ser solo la cantidad de goles marcados la que decida al ganador.

Con ello, Yamal se refiere claramente a Kane. El inglés marcó 73 goles oficiales la pasada temporada y se aseguró la Bota de Oro. También en la campaña actual, el delantero del Bayern reforzó de forma impresionante sus aspiraciones: contra Union, Kane marcó sus goles número 100 y 101 en la Bundesliga y estableció así un nuevo récord.

Además de Kane y Yamal, Olise también forma parte del grupo de jugadores mencionados en la carrera por el Balón de Oro.