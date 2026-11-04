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Enzo Maresca ha advertido al Manchester City de que no puede seguir dependiendo únicamente de Erling Haaland para marcar sus goles esta temporada. El entrenador dio esta clara instrucción a su plantilla después de que perdiera el liderato de la Premier League tras una frustrante derrota ante el Brighton el fin de semana.

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El City cae ante el Brighton en una derrota frustrante

Maresca ha dicho a su plantilla del City que debe dejar de depender por completo de Haaland para marcar goles. El delantero noruego ya ha anotado 13 tantos en todas las competiciones esta temporada. Sin embargo, Haaland no vio puerta y el City sufrió una derrota por 1-0 ante el Brighton el sábado.

El decepcionante resultado hizo que el equipo de Maresca perdiera el liderato de la Premier League. El hecho de quedarse sin marcar ante el Brighton puso de manifiesto una posible debilidad de la plantilla. Maresca quiere ahora que otros jugadores den un paso al frente y aporten en ataque.

Maresca pide goles a otros jugadores

En la previa del partido de Champions League contra el RB Leipzig, Maresca habló del rendimiento ofensivo de su equipo. El entrenador subrayó la importancia de repartir la responsabilidad de marcar goles entre los jugadores.

«Al mismo tiempo, no podemos depender de Erling en todos los partidos. También necesitamos que los demás marquen goles», explicó Maresca, según recoge ESPN. «Pero, insisto, creo que el último partido contra el Brighton fue el único de la temporada en el que no marcamos. Eso sí, si Erling está en el campo, estamos contentos».

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Haaland sigue siendo clave para el City

Aunque pidió una mayor aportación de otros jugadores, Maresca no tardó en destacar el enorme valor de Haaland para el equipo. El entrenador reconoció que contar con el prolífico delantero sobre el césped siempre supone una ventaja.

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El entrenador dijo: «Por supuesto, cuando tienes a Erling en el campo, es mejor porque va a marcar goles o sabes que siempre está cerca de hacerlo».

Al City le espera una prueba en la Champions League

El City buscará reaccionar de inmediato al centrar su atención en Europa. El equipo se prepara para enfrentarse al Leipzig en Alemania el miércoles por la noche. El conjunto de Maresca ha comenzado bien la competición, con importantes victorias ante el Oporto y el AEK de Atenas.

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Sin embargo, el equipo de Maresca sufrió una derrota ante el Paris Saint-Germain el mes pasado. Una buena actuación contra el Leipzig será fundamental para recuperar el impulso y volver a ganar.