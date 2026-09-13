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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account

Traducido por

No para de marcar: el máximo goleador de la J1 League vuela hacia el liderato al estilo Messi

Al Ettifaq U21 vs Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Jawwy Elite League U-21
Arabia Saudí

Gran jugada en la Liga Saudí sub-21

La Liga Joy de Élite (la Liga Saudí sub-21) fue testigo de un gol excepcional al estilo de la estrella argentina Lionel Messi, obra del máximo goleador de la competición.

El Al-Ettifaq venció al Al-Wehda por 6-0, en el partido que enfrentó a ambos la noche del domingo, en su estadio de Dammam, en la cuarta jornada de la Liga Joy de Élite.

La abultada victoria llegó gracias a 5 jugadores, ya que cada uno de ellos marcó un único gol, además del doblete que firmó Abdulrahman Al-Ruwaili.

Sin embargo, el gol más bonito llegó a través del delantero Mohammed Al-Issa, concretamente en el minuto 71 del encuentro, cuando regateó a varios jugadores del Al-Wehda de manera brillante, antes de colocar el balón dentro de la portería.

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Al Kholood U21 crest
Al Kholood U21
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Al Ansar U21
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La forma en que Al-Issa anotó el gol le recordó a todos lo que hace la estrella argentina Lionel Messi, quien acostumbra a regatear a los jugadores antes de colocar el balón en la portería.

Al-Issa marcó en el cuarto partido consecutivo en la Liga Joy de Élite, situándose en solitario en una cifra histórica, ya que es el único jugador que ha marcado en todas las jornadas de la edición actual de la competición.

El delantero del Al-Ettifaq alcanzó su séptimo gol en la temporada actual de la Liga Saudí sub-21, ampliando así su distancia al frente de la tabla de goleadores respecto a Ziyad Aba, estrella del Al-Ahli, y Jefferson Ramos, delantero del Al-Fateh, quienes ocupan el segundo puesto con 4 goles.

Cabe recordar que el Al-Ettifaq posee el ataque más potente de la Liga Joy de Élite tras cuatro jornadas, después de haber marcado 20 goles, a un promedio de 5 goles por partido, a pesar de ocupar el segundo lugar en la tabla de clasificación con 9 puntos, a un punto del Al-Ahli.

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