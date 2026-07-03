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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

«No os emocionéis demasiado»... Abou Treika aconseja a los Faraones antes de enfrentar a Australia

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M. Aboutreika
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El exjugador estrella de Egipto aboga por la sensatez

Las aficiones árabes y africanas esperan con expectación el duelo entre Egipto y Australia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

En su análisis para beIN SPORTS, el exjugador egipcio Mohamed Aboutrika recordó que «Egipto no solo se juega su propia eliminatoria, sino que representa a todo el mundo árabe y a África».

Añadió: «Es una oportunidad de oro; se necesita sensatez, pues la sensatez es un adorno… Son partidos de inteligencia… Hay espíritu y entusiasmo, pero la sensatez da la victoria».

Explicó que la clave de la victoria reside en provocar al rival futbolísticamente mediante la posesión del balón y un juego rápido por el suelo, y dijo: «Provoca al rival desde lo futbolístico: con posesión y velocidad. Ellos suelen presionar y atacar, así que nuestra tenencia debe ser casi perfecta en los pases».

Concluyó confiado: «Tenemos la capacidad y todas las razones para vencer a Australia».

El encuentro marca un hito en la trayectoria mundialista de Egipto, alimentando las ilusiones de su afición.

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