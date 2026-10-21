El Borussia Dortmund logró su segunda victoria en la Liga de Campeones esta temporada, tras imponerse como visitante al campeón de Azerbaiyán, el FK Sabah, por 2-1, el martes.

Pero tras el partido el conjunto alemán llamó la atención por un comportamiento extraño, ya que sus jugadores se marcharon empapados en sudor después de abstenerse de usar las duchas del Estadio Olímpico de la capital, Bakú, en un gesto que sorprendió al equipo rival.

El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, declaró: "Tampoco nos duchamos después del entrenamiento de ayer, y ahora nos dirigiremos rápidamente al hotel. Nos dijeron que no debíamos ducharnos aquí".

Según la web de la revista alemana Der Spiegel, "en un principio no quedó claro el motivo de estas instrucciones ni la parte que las emitió".

Por su parte, Lars Ricken, director deportivo del Dortmund, dijo en la zona destinada a las entrevistas de prensa: "Creo que las duchas del hotel eran un poco más atractivas, y por eso nos aseguramos de que los jugadores lleguen allí rápidamente". Ricken no quiso aclarar sus declaraciones sobre las duchas, limitándose a decir: "Uno puede imaginárselo hasta cierto punto", y añadió que "no estaban del todo limpias".

Der Spiegel citó al diario "Bild" al señalar que el Dortmund no quiso arriesgar la salud de sus jugadores, indicando que la preocupación por la posible presencia de la bacteria legionela en el agua fue el motivo por el que los jugadores se marcharon sin ducharse.

No se publicaron otros informes de prensa sobre este asunto, ni tampoco hubo confirmación alguna por parte de ninguno de los dos clubes.

Según lo publicado por la revista alemana, "la legionela es una bacteria que puede encontrarse en las tuberías por las que el agua no fluye con regularidad. Durante la ducha, estas bacterias pueden llegar al sistema respiratorio a través de las diminutas gotas de agua dispersas en el aire, y provocar enfermedades".

Según la web del medio alemán Deutsche Welle, la bacteria legionela presente en el agua potable puede causar enfermedades cuyos síntomas se asemejan a los de la gripe y la neumonía grave, y puede provocar la enfermedad del legionario respiratoria, cuyas complicaciones en ocasiones pueden conducir a la muerte.