¡No ocurría desde Lionel Messi y Sergio Ramos! El PSG anuncia una operación retorno

El lateral izquierdo de 33 años llega desde el Aston Villa mediante una cláusula de rescisión de entre siete y ocho millones de euros y firma un contrato por tres años.

Para Digne, se trata ya de su segundo fichaje por el PSG. Tras su irrupción en el OSC Lille, en 2013 se había marchado a la capital francesa por 15 millones de euros. Dos años y 44 partidos oficiales después, siguió su carrera en calidad de cedido en la AS Roma, antes de fichar definitivamente por el FC Barcelona en 2016 por 16,5 millones de euros. Después de pasar por el FC Everton y el Aston Villa, ahora se produce su regreso.

Con 33 años, Digne es el fichaje más veterano del PSG desde 2021, cuando, en el marco de una gran ofensiva de mercado, llegaron Lionel Messi, que entonces tenía 34 años, y Sergio Ramos, de 35. En el PSG, Digne está previsto a partir de ahora como recambio en el lateral izquierdo del indiscutible Nuno Mendes.

Digne es el cuarto fichaje del PSG este verano

"Es un gran honor para mí regresar al Paris Saint-Germain, después de haber vivido aquí experiencias maravillosas hace más de diez años. Me impresiona especialmente cómo el club ha seguido evolucionando a lo largo de los años", dijo Digne. "Las condiciones de trabajo en el Campus son excepcionales y reflejan las ambiciones del club. Estoy deseando comenzar este nuevo capítulo y poner toda mi experiencia al servicio del equipo. Volveré a dar lo mejor de mí para defender los colores del Paris Saint-Germain".

La pasada temporada, Digne formó parte en la mayoría de ocasiones del once inicial del Villa. En la Premier League terminó en cuarta posición con el club de Birmingham y, además, logró el triunfo en la Europa League. En verano participó en el Mundial con la selección francesa y fue titular en el lateral izquierdo en la fase eliminatoria.

Digne es el cuarto fichaje del PSG este verano. Antes ya habían llegado el extremo derecho de 24 años Maghnes Akliouche desde el AS Monaco por 50 millones de euros, el extremo derecho de 21 años Khalil Ayari desde el Stade Tunisien por 1,5 millones de euros, así como el guardameta de 18 años Alessandro Longoni, libre, desde el AC Milan.