Los jugadores del Barcelona vivieron una noche difícil tras la derrota ante el Paris Saint-Germain, por cuatro goles a dos, en la Liga de Campeones de Europa.

La dura derrota llegó a pocos días del Clásico ante el Real Madrid, previsto para el próximo domingo.

Varias de las estrellas del Barcelona ofrecieron una actuación gris, entre ellos Lamine Yamal y Raphinha.

Pero, según informó la emisora "Cadena SER", el brasileño asumió el papel de capitán del equipo en el vestuario tras el partido.

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El delantero, de 29 años, pronunció un discurso en el vestuario, tratando de calmar los ánimos y unir al equipo, instándolos a no caer en la desesperación por la derrota.

Raphinha dejó claro que la temporada es larga y que la clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa aún no está decidida.

También instó a sus compañeros a prepararse para el Clásico, desafiándolos a demostrar que la derrota no frenará su camino.