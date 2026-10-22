¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Abobakr El Mokadem
Traducido por

«No nos rendiremos»: los detalles del emotivo discurso de Raphinha en el vestuario tras los cuatro goles del París

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
Primera División
Raphinha
Francia
España
Brasil

El brasileño ejerció el papel de capitán del equipo.

Los jugadores del Barcelona vivieron una noche difícil tras la derrota ante el Paris Saint-Germain, por cuatro goles a dos, en la Liga de Campeones de Europa.

La dura derrota llegó a pocos días del Clásico ante el Real Madrid, previsto para el próximo domingo.

Varias de las estrellas del Barcelona ofrecieron una actuación gris, entre ellos Lamine Yamal y Raphinha.

 Pero, según informó la emisora "Cadena SER", el brasileño asumió el papel de capitán del equipo en el vestuario tras el partido.

El delantero, de 29 años, pronunció un discurso en el vestuario, tratando de calmar los ánimos y unir al equipo, instándolos a no caer en la desesperación por la derrota.

Raphinha dejó claro que la temporada es larga y que la clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa aún no está decidida.

También instó a sus compañeros a prepararse para el Clásico, desafiándolos a demostrar que la derrota no frenará su camino.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google