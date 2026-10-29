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El veterano del AC Milan Luka Modric ha hecho una valoración sin paños calientes de la primera derrota liguera del equipo esta temporada. El centrocampista croata admitió que el desplome en la segunda parte ante el Bolonia les pilló por sorpresa y que, pese al buen inicio de campaña bajo una nueva dirección, el conjunto visitante mereció plenamente su victoria por 4-2 en San Siro.

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El Milan pierde su condición de invicto

El Milan vio truncado este miércoles su inicio invicto en la Serie A tras una decepcionante derrota por 4-2 en casa ante el Bolonia. Después de una sólida primera parte, el equipo de Ruben Amorim se vino abajo tras el descanso y perdió el impulso con el que había comenzado la temporada.

Modric entró en el descanso en sustitución del lesionado Fikayo Tomori. Sin embargo, el veterano de 41 años no pudo frenar a los visitantes, que se hicieron con el control absoluto del partido. El resultado deja al Milan quinto en la clasificación, con 18 puntos en sus primeros nueve encuentros.

Modric hace una dura valoración de la derrota ante el Bolonia

En declaraciones a Sky Sport Italia, Modric valoró con franqueza el desplome de su equipo en la segunda parte. El centrocampista croata reconoció que la plantilla quedó sorprendida por el repentino cambio en el desarrollo del partido.

«Fue una dura derrota; no la esperábamos, especialmente después de la primera parte», admitió. «Creo que lo habíamos hecho bien en la liga hasta ahora y esta noche hemos perdido nuestro primer partido. Perdimos muchísimos duelos en la segunda parte. Tuvimos mala suerte en ese gol a balón parado y, a partir de ese momento, nos vinimos abajo. Merecimos perder».

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Pese al revés, Modric pidió a sus compañeros que miraran hacia delante. «No tenemos excusas. Ha habido lesiones, pero es positivo que el próximo partido llegue enseguida. Lo habíamos hecho realmente bien hasta esta noche, así que debemos mantener el optimismo y esperar reaccionar el sábado», continuó.

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La revolución táctica de Amorim sigue su curso

Aunque la derrota ante el Bolonia deja al descubierto debilidades puntuales, la opinión general en el Milan sigue siendo claramente positiva. Modric, que ha dado dos asistencias en liga esta temporada y tiene contrato hasta el final de la campaña, respaldó la transformación táctica que está llevando a cabo Amorim.

«Creo que vamos por el buen camino», afirmó el centrocampista. «El entrenador ha llegado con nuevas ideas, con un nuevo estilo de juego, y estamos intentando entender sus ideas y lo que nos pide».

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Consciente de que la plantilla aún se está adaptando, Modric subrayó la importancia de tener paciencia y añadió: «Como he dicho antes, lo habíamos hecho bien hasta esta noche. Siempre se puede hacer más, pero todavía tenemos que mejorar y esperamos hacerlo durante la temporada».

El Inter, rival de la ciudad, espera a un Milan herido

El equipo de Amorim no tiene tiempo para lamentarse por la decepción sufrida entre semana: el sábado le espera un duelo de gran importancia ante el Inter, su rival de la ciudad. Reaccionar en un encuentro tan disputado será una dura prueba para la fortaleza mental de la plantilla.

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El Milan también tendrá que evaluar sus opciones defensivas de cara al fin de semana tras la sustitución obligada de Tomori. Lograr un resultado positivo ante el Inter es ahora fundamental para evitar que esta derrota aislada desbarate su prometedor inicio de temporada.