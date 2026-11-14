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Alex Baena ha defendido con firmeza la gestión de Luis de la Fuente con Lamine Yamal y ha insistido en que la joven estrella del Barcelona no recibe ningún trato de favor, pese al revuelo en torno a su reciente ausencia. El centrocampista del Atlético de Madrid compareció ante los medios junto a su entrenador mientras España prepara un partido de gran trascendencia contra Inglaterra en la Liga de Naciones, en el Metropolitano.

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Baena desmiente que Yamal reciba un trato de favor

Getty Images

Baena ha salido al paso de los crecientes rumores sobre un supuesto trato de favor a Yamal, la joven estrella del Barcelona. El centrocampista, que ahora juega en el Atlético de Madrid, insistió en que la reciente ausencia del adolescente de la convocatoria se debió únicamente a problemas físicos y no a que goce de un estatus especial dentro del grupo.

«Sí, pero no ha tenido privilegios. Acabó con molestias en el Metropolitano, le han hecho pruebas y ya está. Si en algún momento hay que darle un trato especial, todos los jugadores lo entenderían», explicó Baena en rueda de prensa antes del partido contra Inglaterra. El centrocampista también restó importancia al revuelo externo y apuntó que la polémica mediática no refleja lo que ocurre en el vestuario. «Tenemos que entender que nunca hemos tenido a un jugador con el impacto de Lamine. Pero creo que Luis lo habría hecho con cualquiera. Hay más ruido fuera que lo que se vive dentro», añadió.

De la Fuente responde a las críticas por las «mentiras»

De la Fuente también salió en defensa de su gestión y expresó su frustración por el relato que se ha creado en torno a la selección. El seleccionador español confirmó que Yamal se encuentra ya en plenas condiciones físicas y listo para jugar contra Inglaterra.

«No estoy enfadado, de verdad. Si tuviera que enfadarme por esto… Simplemente dije que me molesta que no se diga la verdad. Seguro que todos los que estáis aquí sentís lo mismo. No nos gusta que la gente mienta. Nada más. Dicho esto, Lamine está fantástico. Repetiríamos todo el proceso. Se ha recuperado perfectamente y el recibimiento que tuvieron él y Mikel fue espectacular. Dos miembros más de nuestra familia juntos, y estamos contentos de que estén tan bien», señaló el entrenador.

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Duelo por la supremacía en la Liga de Naciones

El próximo enfrentamiento entre España e Inglaterra se presenta como un duelo entre las dos selecciones más dominantes del fútbol internacional en la actualidad. Baena no escatimó elogios para el rival y reconoció que la plantilla inglesa cuenta con talento de talla mundial y con quien ostenta actualmente el máximo galardón individual del fútbol.

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En los canales oficiales de La Roja en las redes sociales, Baena señaló: «Creo que Inglaterra y nosotros somos las dos selecciones que mejor están. Es un gran equipo, con un gran entrenador, grandes jugadores y también el Balón de Oro». Advirtió especialmente del peligro de Kane y Jude Bellingham, a quienes describió como los mejores en sus respectivas posiciones. Baena pidió a sus compañeros que estén atentos a la verticalidad y la capacidad ofensiva de Inglaterra mientras España busca prolongar su histórica racha de partidos sin perder.

La historia, en juego en el Metropolitano

Getty Images

Más allá de la batalla táctica, España persigue nuevos récords bajo la dirección de De la Fuente. La selección ha encadenado una impresionante serie de partidos sin conocer la derrota y se ha consolidado como la más regular de la historia del país.

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A pesar de tener ya asegurada su plaza en cuartos de final, no tiene intención de levantar el pie del acelerador. De la Fuente descartó conformarse con un empate y afirmó que su equipo está obsesionado con afrontar cada partido como una final para mantener su dinámica ganadora.

Baena reflexionó sobre su evolución durante esta exitosa etapa y reconoció que, tras las críticas iniciales, atraviesa el mejor momento de su carrera. «Creo que es comprensible que la gente criticara la decisión de llevarme. Siempre he reconocido que no fue mi mejor temporada. El entrenador siempre ha confiado en mí y yo siempre lo he dado todo. También hago mucho trabajo para el grupo. Es verdad que el Mundial me ayudó a hacer ese clic que no conseguía hacer y ahora estoy en el mejor momento de mi carrera», confesó.