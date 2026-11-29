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El Manchester City no ha aceptado la forma en que terminó su enfrentamiento con el Arsenal, después de que la victoria se le escapara de las manos en un emocionante partido que acabó con empate 2-2. Las duras protestas por una serie de decisiones arbitrales desataron la ira de los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición del equipo, y llevaron al club a dar un paso oficial para exigir a los responsables explicaciones claras sobre lo ocurrido.

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El club afirmó en un comunicado oficial: «Estamos profundamente decepcionados con varias de las decisiones arbitrales tomadas durante el partido de hoy contra el Arsenal», y añadió: «El lunes enviaremos una carta oficial a ProRef en la que solicitaremos una explicación completa de las decisiones clave del encuentro, tanto en lo que respecta al proceso de toma de decisiones sobre el terreno de juego como al uso del VAR».

El Manchester City subrayó que espera recibir una respuesta detallada del organismo arbitral y aseguró: «Seguiremos representando y defendiendo los intereses del club, de nuestros jugadores y de nuestra afición».

Tres jugadas que encienden la ira del City

El duelo, disputado en el Emirates Stadium, estuvo lleno de emoción. El Manchester City se adelantó por medio de Erling Haaland en el minuto 34, aprovechando un gran pase de Joško Gvardiol, antes de que Kai Havertz igualara para el Arsenal en el 39. Al inicio de la segunda parte, los visitantes recuperaron la ventaja con un golazo de Enzo Fernández en el minuto 47, tras una jugada que nació de una gran acción de Ayoub Bouaddi, y el equipo parecía encaminado hacia una victoria de enorme valor.

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Sin embargo, los minutos finales dieron la vuelta a la situación. Jurrien Timber marcó el empate para el Arsenal en el minuto 83 tras un saque de esquina lanzado por Eberechi Eze, en una jugada que provocó amplias protestas de los jugadores del City por lo que consideraron una clara agresión a su portero italiano, Gianluigi Donnarumma.

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Cuando Donnarumma salió a atrapar el balón, recibió un codazo de Gabriel en la nuca. Aun así, el gol subió al marcador tras la revisión del VAR, que se centró en una posible mano de Timber, sin que se anulara el tanto ni se señalara falta a favor del guardameta del Manchester City, algo que el club considera una de las decisiones más destacadas que requieren explicación.

La mano de Gyökeres aviva la polémica

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Las protestas del Manchester City no terminaron con el gol del empate. En el tiempo añadido se produjo otra jugada que desató una nueva oleada de indignación: un cabezazo de Joško Gvardiol se dirigía hacia la portería del Arsenal cuando Viktor Gyökeres lo detuvo con el brazo, según mostraron las imágenes de una acción que generó una enorme polémica.

Pese a la revisión de la jugada mediante el VAR, el árbitro no señaló penalti a favor del Manchester City, una decisión que aumentó las protestas de los jugadores del equipo, convencidos de que el balón había impactado en el brazo del delantero del Arsenal y había frenado un intento que iba hacia la portería. Esta acción, junto con la de Donnarumma, se convirtió en el eje de las quejas que llevaron a la directiva del club a actuar de forma oficial.

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La acción sobre Doku se suma a la lista de quejas

Una tercera jugada intensificó aún más las críticas: Bruno Guimarães tiró del pelo a Jérémy Doku en uno de los duelos, mientras el jugador del Manchester City tenía una tarjeta amarilla, sin que el exjugador del Newcastle recibiera sanción adicional alguna.