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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha reflexionado sobre su vertiginosa etapa en el Real Madrid y ha admitido que su destitución del banquillo del Santiago Bernabéu le pareció prematura. El español, que llegó con una reputación creciente tras su paso por el Bayer Leverkusen, vio truncada su etapa en la capital española pese a seguir en liza en varias competiciones.

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Un final prematuro en la capital española

El Real Madrid nombró a Alonso al comienzo de la temporada pasada tras su brillante irrupción como entrenador en el Bayer Leverkusen. Tuvo un buen comienzo en el Mundial de Clubes, pero su etapa acabó torciéndose a mitad de campaña.

Tras la derrota en la final de la Supercopa de España en enero, la cúpula del Madrid lo destituyó sin contemplaciones. La decisión puso fin al proyecto del español para transformar el estilo de juego del equipo antes de que hubiera empezado de verdad. El club recurrió temporalmente a Alvaro Arbeloa para estabilizar la situación.

«No miro atrás con rencor»

Getty Images

En una conversación con su excompañero del Liverpool Jamie Carragher en el programa Boss de Sky Sports, Alonso expresó su frustración por el momento en que se produjo su salida. Sin embargo, el técnico insistió en que no guarda rencor al gigante español.

«Sentí que terminó un poco antes de tiempo, sin saber si la temporada iba a acabar bien», dijo Alonso. «Estábamos a mitad de temporada. Seguíamos en La Liga y en la Champions League, pero fue una experiencia entrenar al Real Madrid».

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Y añadió: «El Real Madrid es especial en todos los sentidos. Es un poco diferente de los demás clubes en todo. Aprendí de ello y no miro atrás con rencor. Cuando miro atrás, pienso que lo intenté y di lo mejor de mí. Ahora estoy centrado en el futuro, pero tenía que intentarlo».

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Se suma al proyecto de Stamford Bridge

Mientras que el Madrid acabó optando por un enfoque muy distinto al nombrar posteriormente a Jose Mourinho, Alonso no tardó en encontrar un nuevo destino en el oeste de Londres. El español explicó que Stamford Bridge le ofrecía el entorno perfecto para rehacerse tras un necesario periodo de descanso.

«Era cuestión de encontrar el momento adecuado. Para mí, lo era después del Bayer Leverkusen y del Real Madrid. Tuve mi tiempo de descanso», le dijo Alonso a Carragher. «Y quería elegir un lugar con el que sintiera esa buena conexión, esas buenas sensaciones, y conozco al Chelsea.

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«No tenía ningún vínculo [con el club], pero lo que había oído… El potencial está ahí, algunas cosas podrían cambiar. Y pensé que podíamos empezar este camino juntos. Creo que [la plantilla] tiene una base muy sólida, la plantilla es muy buena. Con algunas mejoras y nuevos fichajes de perfiles diferentes, podríamos tener un equipo sólido.

«Iba a ser un proyecto… Sabemos que llevará algunos años más, pero el primero es importante y aquí estamos, empezando. Por ahora, la sensación es que podemos estar en sintonía, tener la misma visión. Eso va a ser importante».

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Se avecinan los derbis londinenses y el Clásico

Getty Images

Alonso ha tenido un comienzo prometedor en la Premier League y ha llevado a su nuevo equipo al cuarto puesto de la clasificación. El Chelsea intentará prolongar su buena racha en la competición doméstica cuando reciba este sábado a un Tottenham que atraviesa dificultades, en un derbi londinense crucial.

Mientras tanto, el Real Madrid de Mourinho afronta una prueba decisiva. El equipo blanco visitará el Camp Nou el domingo por la noche para enfrentarse a su gran rival, el Barcelona, en el primer Clásico de la temporada.