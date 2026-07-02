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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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No miréis a Francia... Yamal asume el papel de líder con un mensaje motivador en la concentración de la selección española

España vs Austria
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L. Yamal
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A sus 18 años, Yamal transmite energía positiva antes del partido contra Austria.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, transmite energía positiva en la concentración de la selección española antes de que «La Roja» inicie su andadura en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

La selección española se medirá a Austria este jueves en el estadio de Los Ángeles, en la ronda de 32.

Según Mundo Deportivo, su energía positiva cautiva a la selección y refuerza el liderazgo necesario para vencer a Austria.

El diario catalán añade: «Con solo 18 años, Yamal ya ha transmitido al equipo que el Mundial ha comenzado y que no deben fijarse en otros rivales, ni siquiera en la dinámica Francia a la que vencieron en la Euro, sino jugar con el estilo que ha convertido a España en la gran favorita y ha cautivado al mundo».

Tras recuperarse de su lesión, Yamal se encuentra en óptimas condiciones físicas y ha recuperado toda su energía, lo que le permite entrenar con normalidad y relajarse en su tiempo libre.

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La estrella del Barcelona se lesionó gravemente con su club al final de la temporada pasada, pero regresó en el Mundial: entró como suplente ante Cabo Verde y desde el partido contra Arabia Saudí, en el que marcó en la victoria 4-0, es titular.

España acabó primera de grupo con 7 puntos, tras ganar a Arabia Saudí y Uruguay y empatar con Cabo Verde.

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