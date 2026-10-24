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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, insistió en que su equipo no mereció perder después de que el Aston Villa pusiera fin a su inicio perfecto de temporada en la Premier League. Un doblete de Nicolas Jackson marcó la diferencia en Villa Park, y el italiano lamentó los errores individuales y la falta de fortuna de cara a portería.

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Una tarde frustrante para los campeones

Al analizar la actuación nada más sonar el pitido final, Maresca insistió en que el marcador no reflejaba fielmente lo ocurrido sobre el terreno de juego. El técnico italiano consideró que su equipo había hecho méritos para sumar al menos un punto, si no los tres, por la cantidad de ocasiones que generó. «En líneas generales, la actuación fue buena. La cantidad de ocasiones que creamos. En la segunda parte solo concedimos la transición que acabó en gol», declaró Maresca a TNT Sports. «A veces hay que defender un poco mejor o tener algo más de suerte en esa transición, pero esto es fútbol. Aprendemos de ello y seguimos adelante».

Al entrenador del City le frustró especialmente cómo llegaron los goles encajados, que consideró totalmente evitables. Preguntado si se podían haber evitado, Maresca respondió: «Por supuesto, los dos. A veces hay que tener un poco más de suerte, porque solo concedimos esas dos ocasiones. Pero nosotros creamos muchas. Tuvimos muchas ocasiones. Jugamos la mayor parte del partido en su área, pero hay que ser eficaces y evitar errores como los de los dos goles que encajamos».

Los errores defensivos salen caros

El primer gol frustró profundamente al cuerpo técnico del City, ya que llegó tras un fallo defensivo poco habitual. John McGinn aprovechó un mal control de Marc Guehi y filtró un pase a Jackson, que superó con habilidad a Elliot Anderson antes de batir a Gianluigi Donnarumma con un remate alto para adelantar al Villa.

El City logró empatar poco después del descanso gracias a un remate de cabeza del siempre fiable Erling Haaland tras un centro de Iliman Ndiaye. Sin embargo, la igualada duró poco: solo ocho minutos después, Jackson aprovechó un pase raso del suplente Ibrahim Mbaye y remató de primeras por debajo de la mano izquierda extendida de Donnarumma para volver a poner al Villa por delante.

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La mala racha en Villa Park continúa

Los resultados recientes del Aston Villa ante el Manchester City son cada vez más impresionantes: esta victoria fue la quinta del Villa en los últimos siete enfrentamientos entre ambos clubes. El triunfo también supuso la celebración perfecta para Unai Emery, que cumplía cuatro años desde su nombramiento como entrenador del Villa.

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Para el City, en cambio, el estadio sigue siendo un campo difícil. Preguntado por los malos resultados recientes del club allí, Maresca se centró en lo ocurrido en este partido. «Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada. Solo puedo analizar lo de hoy y no creo que mereciéramos perder, pero hemos perdido. Siempre se puede aprender algo. Desde luego, hoy hay cosas que podemos hacer mejor».

La vista puesta en reaccionar ante el Brighton

El City apenas tiene tiempo para lamentarse por el resultado, ya que este miércoles le espera un exigente partido de la Copa de la Liga inglesa contra el Brighton & Hove Albion. Pese a la derrota, el City mantiene una ventaja de tres puntos al frente de la Premier League antes del partido del Arsenal, segundo clasificado, contra el Everton, mientras que la victoria del Villa lo impulsa a la mitad superior de la tabla.

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De cara al próximo desafío, Maresca mostró respeto por el trabajo que se está haciendo en la costa sur y subrayó la necesidad de que sus jugadores estén preparados para otra batalla táctica. «Ya veremos. Será un partido diferente, están haciendo un trabajo fantástico. Los dos partidos serán difíciles. Pero debemos recuperarnos y prepararnos para ello», concluyó.