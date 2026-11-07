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Marcus Rashford, excompañero de Lamine Yamal en el FC Barcelona, cree que al adolescente le esperan grandes logros en su carrera.

«Veremos qué más consigue, pero no me sorprendería que acabara ganando siete Balones de Oro», dijo Rashford, que regresó al Manchester United tras su cesión al club catalán, en una sesión de preguntas y respuestas del diario Manchester Evening News. En la votación al mejor jugador del año 2026, anunciada a finales de octubre, Lamine Yamal quedó en tercer lugar, por detrás del ganador Harry Kane (Bayern de Múnich) y de Kylian Mbappe (Real Madrid).

Rashford, en cualquier caso, cree que Lamine Yamal puede lograr grandes cosas: «Nunca he visto a un jugador de su edad con tanto talento como él. Para mí, es quien más se ha acercado al nivel de Messi a lo largo de los años», explicó. Tras la sorprendente marcha de la superestrella, el club catalán pasó muchos años buscando un sucesor, una búsqueda que, según Rashford, ya podría haber terminado.

Messi ostenta actualmente el récord de Balones de Oro: ha ganado el premio ocho veces, la última en 2023, después de conquistar con Argentina el Mundial de Qatar. Así, supera a su eterno rival Cristiano Ronaldo, que ganó el Balón de Oro cinco veces. Ambos marcaron la era comprendida entre 2008 y 2023, cuando solo en contadas ocasiones otros jugadores lograron llevarse el premio.

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Lamine Yamal está brillando esta temporada: suma 13 goles y 11 asistencias en 15 partidos oficiales con el club catalán. El Barça no fichó definitivamente a Rashford en verano y cubrió su puesto en la banda izquierda con Karim Adeyemi, fichado del BVB.