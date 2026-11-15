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Medhi Benatia ha hablado de su etapa en el Bayern de Múnich y ha explicado que no era feliz allí. Se dio cuenta enseguida.

«Ya quería irme después del primer año y dije que quería cambiar de equipo», reveló el exjugador de 39 años en Canal+. «Quería volver a Italia. La Juventus, el Inter y otros clubes estaban interesados».

Benatia llegó al Bayern en 2014 por 28 millones de euros, después de buenas temporadas en el Udinese Calcio y de un año extraordinario en la Roma. Allí alternó la titularidad y el banquillo a las órdenes del entonces entrenador Pep Guardiola. Entre sus competidores en el centro de la defensa estaban Jerome Boateng, David Alaba, Dante y Javi Martinez.

Finalmente, en 2016 se marchó cedido a la Juve. Un año después, el club con más títulos de la Serie A fichó definitivamente al central por casi 17 millones de euros.

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Según cuenta, apenas unas semanas después de llegar ya dudaba de que trasladarse a Múnich hubiera sido la decisión correcta. «A los dos meses en Alemania le dije a mi mujer: "Sabes, no estoy seguro de haber tomado la decisión correcta al venir aquí. No me siento a gusto"», relató Benatia. Echaba de menos Italia, que para él había sido «una segunda patria».

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En sus dos años en el Bayern, Benatia disputó 46 partidos, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias. Con el club bávaro ganó dos títulos de liga y una Copa de Alemania.

Getty Images

Medhi Benatia ganó numerosos títulos con la Juventus

También vivió una etapa exitosa en Turín. Con la Vecchia Signora ganó dos Scudetti, dos títulos de la Coppa Italia y una Supercopa de Italia. Según explicó, lo más importante en la Juventus fueron «la cultura y la disciplina».

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A principios de 2019 dejó la Juve y fichó por el Al-Duhail de Catar por 8,6 millones de euros. Allí permaneció dos años y puso fin a su carrera en 2021, tras una breve etapa en el Fatih Karagümrük de Turquía.

Actualmente trabaja como directivo y fue director deportivo del Olympique de Marsella hasta el verano de este año.