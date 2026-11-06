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Martin O'Neill ha asegurado que no le preocupa la sequía goleadora de 15 partidos de Kasper Hogh y ha elogiado el juego de espaldas del fichaje más caro de la historia del Celtic en la emocionante victoria por 3-2 ante el Besiktas en la Europa League este jueves. Camilo Duran, que salió desde el banquillo, acaparó el protagonismo con un doblete que elevó a 13 sus goles esta temporada, pero el entrenador del Celtic cree que la actuación de Hogh le dará el impulso anímico que tanto necesita.

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O'Neill no se inquieta por la sequía goleadora de Hogh

O'Neill asegura que no le preocupa demasiado la falta de gol de Hogh, aunque el danés ya encadena 15 partidos sin marcar. El delantero llegó procedente del Bodo/Glimt por 11 millones de libras, el fichaje más caro de la historia del Celtic, y parecía destinado a triunfar cuando firmó un triplete en la victoria por 5-1 ante el Kilmarnock el 9 de agosto.

Según informa el Daily Mail, desde entonces ha bajado su rendimiento y sus esperanzas de poner fin a la sequía ante el Besiktas se esfumaron cuando fue sustituido a falta de 13 minutos.

El técnico del Celtic elogia la capacidad de Hogh para aguantar el balón

Callum Osmand y Duran salieron desde el banquillo y ayudaron a asegurar la victoria, pero O'Neill quiso decirle a Hogh que debía sentirse orgulloso de su trabajo aquella noche. «Sí, por supuesto», explicó. «Quiero que los delanteros centros sepan aguantar el balón y eso es lo que hizo. No es Duran, no es un regateador. Pero, si puede hacer esto por nosotros ante rivales fuertes, le vendrá muy bien».

Después de que Hogh quedara fuera de la última convocatoria de Dinamarca, O'Neill cree que la confianza podría ser un problema, pero recalcó: «Creo que la noche del jueves le vendrá bien. Le dije que no me preocupa si marca o no un gol».

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Duran aumenta la presión sobre el fichaje más caro de la historia del Celtic

El doblete de Duran dio al Celtic su primera victoria en esta campaña de la Europa League y elevó su cuenta personal a 13 goles esta temporada. «Ahora mismo está en racha», dijo O'Neill sobre el colombiano. «Puede jugar por la derecha, ya lo ha hecho. En su otro club ha jugado por la izquierda. Pero donde es más explosivo es de delantero centro».

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Preguntado sobre si cada vez le resultaba más difícil poner a Hogh de titular por delante de Duran, O'Neill respondió: «Ya veremos. Hicimos cinco cambios el jueves por la noche porque era necesario. No sé qué equipo sacaremos el domingo. Pero recordad que este chico ha marcado goles en la Champions League».

El Kilmarnock, próximo rival de un Celtic que aspira a alcanzar la ronda eliminatoria

El Celtic se enfrenta el domingo al Kilmarnock, el equipo al que Hogh le marcó un triplete en agosto. Con tres puntos sumados al llegar al ecuador de su campaña europea, dos victorias más en sus partidos contra el Torreense, el Omonia, el Marseille y el Union Saint-Gilloise podrían bastarle para alcanzar la ronda eliminatoria.

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«En Europa nos hemos dado una oportunidad», dijo O'Neill. «Tendremos que ganar fuera de casa y no será fácil».